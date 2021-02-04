女星吳兆絃8歲時以人氣童星雙人組「大小姐」出道，當時以混血萌顏演出多部電視劇，和南韓偶像Super Junior始源、F4吳建豪、飛輪海辰亦儒合作過；現在20歲的吳兆絃越大越美，但日前卻被爆出有大頭症，嗆夜店公關的對話流出，沉默多日終於在IG上傳手寫道歉信，坦言「感到懊悔」。

日前有網友在Dcard論壇爆料「大頭症女網紅」引起熱議，內容提到昔日童星組合「大小姐」的吳兆絃，疑似想透過閨密找顧姓夜店公關免費去夜店玩，但對方沒空看訊息就被她無禮對待；從對話截圖中，發現吳兆絃打電話給公關卻沒人接，她直接翻白眼問「你是死去哪」，態度惡劣讓公關傻眼直言「帶你（妳）近來是我的責任嗎」。

日前吳兆絃被爆出有大頭症，嗆夜店公關的對話流出。(圖/ 摘自Dcard)

日前吳兆絃被爆出有大頭症，嗆夜店公關的對話流出。(圖/ 摘自Dcard)

吳兆絃疑似大頭症的狀況被網友罵爆，有人直接批「想免費入場夜店想瘋了是不是？」、「覺得她很可愛，沒想到長大歪掉，真的很沒禮貌，基本尊重都沒有」、「真的是大小姐」、「沒想到私底下這麼沒禮貌」；當時有網友發現吳兆絃還把IG上討論此事的相關留言刪除，讓人不免覺得她此地無銀三百兩。

吳兆絃沉默多日，今日發出手寫道歉信。(圖/ 摘自吳兆絃IG)

在事件爆發多日後，吳兆絃今（4）日在IG限時動態PO出一張手寫道歉信，真心向顧姓公關致歉，表示自己出言不遜造成社會觀感不佳，日後會注意言行並修正講話態度，也說了深感懊悔，「我會好好監督自己，努力生活」。

(中時新聞網)