國民黨台北市議員羅智強近期結合3位北市士林北投區黨籍議員，發動罷免民進黨立委吳思瑤，並由他助理楊植斗擔任罷瑤執行長。不料，卻有綠媒報導「前北市府官員」指羅想選士林北投區立委、楊要插旗該區議員，羅智強對此表示，若他真去選立委，那前民進黨立委段宜康「死不肯吞的三顆曲棍球，我幫他吞了」。

罷瑤「我+1」三天破五萬 羅智強：滿街民怨民怒

據《三立》近日報導，羅智強決定參與國民黨台北市長黨內初選，因此明年將不尋求連任大安文山區市議員連任，楊植斗將在該區接棒參選市議員。

對此，羅智強今(4日)在臉書回應，看來吳思瑤真的慌了，他自己都說不選士北立委，吳卻還死咬想搶她的立委，最好笑的是報導的媒體，一直幫吳思瑤做新聞說。羅不滿強調，他不是「連神明都騙」的蘇貞昌，也不是騙大家說要退出政壇、卻爽當助日代表的謝長廷，謊言對民進黨來說像「陽光、空氣、水」，但不代表全世界其他人都跟民進黨的人一樣無恥。

最後，對於吳思瑤疑似放話稱羅要選立委，羅智強也放話，「既然妳這麼怕我去選士林北投立委，我答應妳，如果我去選士林北投立委，段宜康死不肯吞的三顆曲棍球，我幫他吞了」。

網友們也回應羅智強，「民進黨這些台面上人物，謊言，欺騙台灣人民，算計已成為理所當然，但是他們沒想到，謊話說一千遍沒有變成真理，讓台灣人民看破手腳，開始慢慢反感，討厭唾棄了」。

吳思瑤真的慌了 我都說不選士北立委 還死咬我想搶她的立委 最好笑的是三立 一直幫吳思瑤做新聞說我要選士北立委 這位萊豬姐姐 妳嘛幫幫忙 我不是連神明都騙的蘇貞昌 也不是騙大家說要退出政壇 卻爽當助日代表的謝長廷 謊言對民進黨來說像陽光空... 由羅智強發佈於 2021年2月4日 星期四

(中時新聞網)