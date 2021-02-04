合庫金(5880)旗下合庫銀行長期致力於發展符合社會趨勢的新金融商品，期望提供全方位樂活安養的服務，為客戶打造樂齡安養最佳環境，近年來不論在以房養老、安養信託或創新信託業務等。為持續深化客戶服務及提供客戶多元方案，合庫銀行於近期針對持有不動產之高齡長輩推出全新選項，透過與不動產包租代管業者異業結盟、委由第三人管理不動產等信託事務安排，提供擁有不動產之高齡長輩一站式的完整信託規劃，並更進一步運用信託提供資產傳承服務，期望為高齡長輩達到「創造金流」、「資產保全」及「傳承規劃」的三重效益，一同打造樂齡方程式。

合庫銀行董事長雷仲達表示，過去合庫銀行是透過「以房養老」業務協助高齡長輩取得養老資金，並透過搭配「不動產保全信託」業務達到資產保全的目的，避免不動產遭他人任意處分，主要的目標客群是「自住之不動產」的高齡長輩。現為因應客戶多元需求，期望針對「非自住且有出租需求之不動產」的高齡長輩提供不動產租賃媒合平台，藉以協助高齡長輩取得穩定安養資金來源，達到創造金流的目的，此外藉由善用信託所具有的特性，滿足客戶的資產傳承規畫，使高齡長輩得以順利傳承資產至第二代、甚至第三代。

合庫銀信託部協理張聰益表示，合庫新推出的「非自住且有出租需求之不動產」，雖然主要的目標客群是「自住之不動產」的高齡長輩，但實際上對年齡並沒有硬性規定，目的是協助民眾活化非自用不動產，在物件上若能有管理員是最理想的。至於在費用上，視個案彈性調整。

合庫未來將持續與異業進行結盟，提供信託結合醫療、養護、長照等相關機構之綜合性服務，增加使用信託之便利性，並透過整合各項金融商品，發展合庫「樂活安養第一品牌」。

(時報資訊)