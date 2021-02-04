宏碁(2353)旗下「PredatorShot掠奪者能量飲料」與人氣餐酒館「離城放感情」跨界合作，自即日起至2月20日推出兩款以PredatorShot掠奪者能量飲料為基底的系列調酒「小朋友」與「奇異博士」。宏碁藉由深入電競玩家的生活發現潛在需求，並延伸至廣大消費族群發揮市場綜效，逐步打進從電競玩家至一般消費者的日常生活，更積極轉型生活風格，期盼成為消費者或玩家日常中不可或缺的品牌。

宏碁2020全年度合併營收以年增18.3％的成長幅度，來到2,770.85億元，登上近六個年度來新高，也交出優於市場法人預期的成績。

根據IDC最新調查報告指出，2020年全球電競PC裝置產品的總出貨量估將較前一年增長16.2％，達到4,960萬台的新高點。2024年時更將增至6,190萬台，年複合成長率達5.7％。

其中，電競桌機在去年度的出貨總量將達1,480萬台，電競顯示器則有1,240萬台，出貨最多的電競筆電則有2,230萬台。除了桌機產品因受到電競筆電銷售成長的排擠效應下，較前一年度不增反小幅衰減外，筆電產品出貨量有優於平均值的兩位數增幅，電競顯示器更有逾五成以上的大幅年成長。

以雙A品牌廠去年在電競產品的銷售表現來看，除上半年銷售多有高雙位數年增力道外，進入下半年後，宏碁在南美部分主要市場亦多以四～五成市占居冠，在巴西電競筆電更有逾七成市占。至於華碩在整體電競產品銷售也有較去年同期旺季成長逾三成的表現。

IDC並預估，至2024年全球電競桌機將再增長達1,580萬台、電競顯示器則達1,600萬台，占比最高、增幅也最大的電競筆電更將超越3,020萬台以上。

(時報資訊)