中保(9917)集團(含旗下關係企業)，所提供服務能與民眾直接接觸的據點或通路及樣體，總數(服務客戶數)突破50萬，產值近150億元，明日尾牙改為線上直播。中保科技董事長林孝信認為「創新」是企業經營贏在起跑點的關鍵之一，因此舉辦「創新競賽」，舉凡服務內容創新、優化服務或開發市場的方案都可提案，只要勝出皆有獎金可拿。

中保科技董事長林孝信獲頒台灣CEO 100強。林孝信表示，100強只是一個對於企業的鼓勵而已，事實上還是看企業本身。因為我們要把企業作好，就要不斷努力。凝聚所有員工的向心力，以及對於客戶的服務，我們要作到最好。假如沒有這樣的話，很快就被淘汰掉。而且我們公司在這10年來已經作了很多轉變。我想，未來公司仍會持續在100強成長茁壯。

中保集團副總裁林明昇指出，中保科技能夠不受疫情衝擊，2020年創下超過137億元的營收，正是「服務走在需求之前」超前部署的成果。林明昇說，中保科技集團2020年新成立軟體公司「史詩科技」，正籌劃「中保好生活APP」，預計2021年開始，透過「中保好生活APP」即能看到社區公告、領取包裹、掛號信，甚至繳交管理費等，達到「一指搞定社區生活大小事」。

中保科技集團今年要全面跨大餐飲事業部，直接走入消費者市場，中保集團副董事長林建涵則指出，集團去年代理的新加坡國民湯品「The Soup Spoon匙碗湯」來台營運，北部已有5家門市；集團自創餐飲品牌「棧直火廚房C-Kitchen by FUK」專供炭火直烤料理配精釀啤酒，有望在2021年開設更多分店。

(時報資訊)