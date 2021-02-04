新北市鶯歌國小旁有一處舊校舍，前身為日據時期的尖山埔公學校，距今已有83年歷史，2015年被市府訂為歷史建築，但校方礙於經費不足，至今未整治，建築荒廢在鶯歌老街附近。新北市議員廖宜琨、教育局、文化局等單位今會勘，討論建築活化事項；教育局表示，目前市府已通過申請經費，2月會完成修復再利用計畫，提報文化部申請規畫經費，修復完成後再進行規畫設計。

「原本有7棟舊校舍，現在剩一棟卻荒廢，十分可惜！」鶯歌區同慶里長張素燕表示，舊校舍原有7棟建築，後來拆除改建為公有停車場，只剩下一棟卻荒廢在國小內，鶯歌沒有一處可以介紹老街歷史的地方，鶯歌國小除了有這棟具歷史意義的校舍外，一旁還有廣場、陶藝家製作的「鶯園童窯」，希望活化整塊用地，打造成具在地文化的特色空間。

廖宜琨表示，舊校舍鄰近鶯歌老街卻多年未修復，荒廢在國小內，無法為地方帶來任何觀光效益，也無法讓地方民眾了解歷史脈絡，因此在接獲里長陳情後，便與立法委員蘇巧慧著手會勘規畫，希望將此處打造成歷史文化站，無論是用商業或文化模式，都希望舊校舍能為地方帶來更多觀光潮，也希望融入鶯歌國小課程，發揮歷史建築最大效益。

教育局表示，目前已在草擬舊校舍的修復再利用計畫，預計向文化部申請120多萬元經費修復，將在2月完成計畫，修復完成後才會進行規畫設計，細部內容會再與地方討論，由於廣場、鶯園童窯不在文化資產保存法範圍內，之後會再研擬兩者結合舊校舍整治的方案。

(中時 )