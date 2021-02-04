因應每年許多役男從學校畢業後等待服役期間長短不一，導致役男時間難以安排，內政部日前公告修正徵兵規則，增列若在兵額補充無礙時，內政部得主動依役男申請入營時程意願，依序安排入營服役。

每年6月大部分役男畢業等待服役，但因國防部新兵訓練中心接訓量有限，導致影響役男入營服役期程，考量役男入營服役緩急需求不一，因此內政部擬修法，讓役男可以照申請入營時程意願，納入入營的排序。

內政部2月1日預告修正「徵兵規則」第5條、第13條、第14條條文，未來在兵額補充無礙時，內政部得主動依役男申請優先入營、未申請優先及延緩入營或申請延緩入營的意願，依序安排入營服役。

另外，為審慎盼判定役男體位及維護兵役公平，增訂替代役體位案件，除以身高、體重、身體質量指數等單一數據判定體位案件，其餘案件應併同免役體位案件送交役男體位審查會議審議。

同時，徵集順序餘兵額補充無礙時，內政部得辦理役男申請入營時程，並按役男入營時程意願，與其出生年次、役別、軍種主要兵科抽籤日期及抽籤號次先後順序徵集。

(中時 )