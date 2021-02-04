國內疫情升溫，寒假確定延長，全國高中以下學校延長寒假，多出來的假期為農曆春節後，讓許多家長開始煩惱該如何安排多出來的假期，不妨選擇年後度假，既能避開春節人潮，住房價格相較春節低，故建議民眾可安排年後旅程較為划算。

宜蘭傳藝老爺行旅地處冬山河畔且占地3.5公頃，旅宿區錯落在閩南庭園的6處建築群之中，各有獨立出入口及冷暖空調，業者表示，防疫方面審慎要求，提供民眾安心的度假環境，怡人的戶外空間與廣大草坪，頗受親子家庭青睞，目前除夕至初四訂房已滿，相較去年有些微成長。目前春日為賞櫻季節，入住傳藝老爺可順道至鄰近的賞櫻祕境—羅莊步道，美拍不同品種櫻花，晚上打上燈光，還能欣賞迷人的夜櫻美景。

宜蘭傳藝老爺行旅「精緻客房」。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

「好𨑨迌」住房專案再贈送船旅船票。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

主推1泊1食「好𨑨迌」住房專案，加碼贈送好禮兌換券，可兌換船旅體驗，享受搭古船遊冬山河內河道，全程由專人導覽介紹、還可購買飼料餵魚餵鴨，欣賞傳藝中心特色建築與冬山河美景，好禮兌換券若不兌換船票，另可選擇傳藝老爺限定文創周邊商品，帶回家作為此趟旅程的紀念；住宿期間可暢玩傳藝園區，欣賞戲曲表演、工藝體驗等，每房提供習藝券，體驗園區DIY。

業者推出「好𨑨迌」住房專案，精緻客房每房4300元起，可享用「透早食堂」美味的宜蘭在地早餐，像是一串心、米粉羹等；晚餐則推薦經典台菜餐廳之「手路菜中餐廳」，品嚐宜蘭在地辦桌料理，房客獨享9折優惠，14天前預訂住房，再享早鳥95折優惠。防疫期間傳藝老爺持續加強旅宿及餐飲防疫工作，提供酒精消毒液、額溫槍，全面性進行消毒與清潔，提供安心度假的環境。

(中時 )