“I’m meant to be alive”: The remarkable story of Drew Robinson, now at ESPN: https://t.co/psploh79FU pic.twitter.com/IxbJrjwBNf — Jeff Passan (@JeffPassan) February 2, 2021

美職巨人隊今年給了一名球員小聯盟合約，特殊的是D.羅賓生(Drew Robinson)只有一隻眼睛，原因是去年4月嚴重抑鬱症爆發，他朝自己腦袋開槍想自盡，不過神奇的是羅賓生活了下來，且自己打給救護車為自己求援，最後僅失去一隻眼睛，還有能力在球場上揮棒，現在的羅賓生渴求重生，想靠棒球重拾對人生的希望。

今年28歲的羅賓生自2010年加入美職遊騎兵體系，2017年達成大聯盟初登板，隔年被交易到紅雀隊，但之後他的心理狀況越來越糟，2018年他先臀部受傷，後來左手肘又接受韌帶置換手術(Tommy John手術)，同年被釋出，這讓他的抑鬱症越來越嚴重，即使2019年獲得巨人隊的小聯盟合約也沒能緩解，最後他的抑鬱症在2020年爆發，當時受到疫情影響，羅賓生沒球可打，與女友結婚的計畫也被迫停擺，羅賓生陷入人生低谷。

2020年4月16日，羅賓生在自家沙發上對著自己腦袋開槍，不過奇蹟的是羅賓生並沒有因此身亡，反而還能活動自如，接下來20小時中他不斷地在思考自己的行為，期間他還洗了澡，20多個小時後羅賓生想通了，他發現自己渴望活下去，他為自己撥給911叫救護車，「我昨晚企圖自殺，但沒有成功，我無法睜開右眼，腦袋上有個大洞，很痛苦。」電話那頭問他為何想自殺，羅賓生回答，「因為我討厭自己。」

子彈穿過了羅賓生的右眼，額竇斷裂、腦脊液滲出，不過幸運的是並沒有傷到他的主動脈，也沒有造成嚴重感染，連醫生也覺得是個奇蹟，「我不知道他如何錯開另一隻眼睛而倖存下來。」羅賓生最後動了4次手術，他摘除了右眼並裝上假眼球，並修補右眼眶的皮膚，即使只剩一隻眼睛，對緊盯棒球揮棒一定有巨大影響，不過不改變他想繼續留在場上的決心。

《ESPN》為羅賓生做了一集專訪，他闡述了多年來的心理狀況，透露從小與家人相處模式有問題，再加上父母在他7歲離異，讓他從小就有巨大的內心壓力，2019年被紅雀釋出時讓沮喪到想自殺，他也曾試圖尋找心理醫師或閱讀相關書籍，不過並沒有獲得改善。

On April 16, 2020 Drew Robinson attempted suicide.



Less than a year later, he has a new contract with the Giants and a chance to make the major league roster.



The full documentary, with reporting from @JeffPassan, is now streaming on ESPN+ https://t.co/byMIMSawkH pic.twitter.com/OrbAU7H7dx — ESPN (@espn) February 2, 2021

自殺未遂後羅賓生宛如重生，他持續接受心理治療，也參與冥想在內的活動來幫助自己，從去年7月開始回到球場，羅賓生說他開始學會如何面對抑鬱症，「我認為這是一個巨大又痛苦的信號，我想幫助那些跟我一樣痛苦卻又求助無門的人。」羅賓生說雖然他的人生曾經很艱難，但並不代表餘生也會糟透了。

去年10月，巨人隊給了羅賓生一份無保障合約，邀請他參加小聯盟春訓，有機會一拚大聯盟，也給了羅賓生努力的目標，大聯盟史上僅有1957年海盜隊的道格拉斯（Whammy Douglas）一眼失明仍能站上大聯盟，此後再也沒人做到。

羅賓生告訴巨人，他不相信失去右眼會影響到他的擊球命中率，雖然人需要兩隻眼睛才能感知近距離的物品，不過羅賓生說揮擊的感覺已經成為肌肉記憶了。巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）說，「這對他來說是艱鉅的挑戰，但我不會懷疑他的信念和決心，這將會是一個奇蹟般讓人難以置信的重生故事。」

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(中時 )