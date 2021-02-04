台大校園內單車氾濫，每天最忙碌時段校內同時有6、7千輛單車運行中，造成的車禍和違停現象不勝其數，台大每年花費的單車拖吊費用更高達400萬元。為了解決單車違停亂象，台大擬將公館站外部分私人單車車位改設公共自行車停放區，並於校內增設私人單車車位。

根據台大自行車管理系統資料，全校單車約2萬9000輛，幾乎跟台大學生數一樣多，109年度拖吊違規自行車達1萬7577輛次，其中公館捷運站周邊違停更常遭市議員和里長陳情。

台大總務處事務組長陳基發表示，違停的單車會拖吊到水源校區，學生必須親自領回，學校給學生3次犯規額度，第4次起就要開罰每次50元。但這是否因為校內單車停車位太少？陳基發表示，其實校內單車停車位不少，但幾個熱點包括公館捷運站、第二學生活動中心、大一女舍等尖峰時段，學生可能是為了圖方便就常常違停。

為了打造科技管理、運具共享和永續校園的智慧交通環境，台大總務處事務組規畫「智慧交通方案」，涵蓋汽機車、單車和綠能設施等。其中汽車的智慧停車系統包括可辨識車牌、用手機繳停車費、顯示車位狀況；機車停車場結合綠能共享運具租賃服務、機車充電站、機車換油站等；校內交通車搭配智慧型站牌；校內推動共享汽機車、汽機車充電或電池交換站等。

台大總務長葛宇甯指出，之前公館捷運站人行道側的270個私人自行車位現已全部取消，改設公共自行車停放區，目前正在規畫人行道鋪面改善工程；另外在校內增設550至700 個私人單車停放區，可提供車位供學生使用，預計校內車位會先完成。他表示，全校單車約2萬9000輛聽起來很多，但很多是廢棄單車，有些人同時擁有好幾輛單車但早就忘了停在哪；目前增設的Ubike約700輛，他估計若能將Ubike增至4、5千輛就能有效解決校內單車問題，因為台大統計過，每天下課的單車尖峰期校內同時也不過6、7千輛單車運行中。

台大總務處事務組交通股長薛雅方說，台大試辦公共自行車Ubike後，平均每輛Ubike每天周轉率超過11次，近3年校內新生申辦私人自行車證比率也愈來愈低；為鼓勵學生使用Ubike，學校還試辦補貼計畫，消費累計500元以上，校方補貼100元。

(旺報 )