光明義消救護分隊12名隊員化身保母，陪伴孩子玩樂、說故事，讓全職育兒的家長，也能吸收嬰幼兒急救知識。（莊旻靜攝）

光明義消救護分隊12名隊員化身保母，陪伴孩子玩樂、說故事，讓全職育兒的家長，也能吸收嬰幼兒急救知識。（莊旻靜攝）

新竹縣政府消防局資深教官團透過幼兒Model，示範當幼兒異物梗塞時，如何以哈姆立克法急救。（莊旻靜攝）

新竹縣政府消防局資深教官團透過嬰兒Model，示範當嬰兒異物梗塞時，如何以哈姆立克法急救。（莊旻靜攝）

新竹縣政府消防局開設嬰幼兒急救課程，安排7名資深教官，協助家長透過Model實際操作哈姆立克法、CPR。（莊旻靜攝）

新竹縣政府消防局開設嬰幼兒急救課程，安排7名資深教官，協助家長透過Model實際操作哈姆立克法、CPR。（莊旻靜攝）

中國醫藥大學新竹分院小兒科主任陳思融提醒，家長務必留意孩子的狀況，勿讓6歲以下幼兒獨處、5歲以下幼兒吃堅果。（莊旻靜攝）

新竹縣尖石鄉上月發生2起幼兒異物梗塞意外，一件意外身亡，一件幸運救回，為了提升家長對於嬰幼兒的急救技巧，新竹縣政府消防局2月4日於光明消防分隊開課，邀請東元綜合醫院急診科醫師簡振宇、中國醫藥大學新竹分院小兒科主任陳思融，以及消防局救護教官團，講解急救須知、操作CPR及哈姆立克法。

新竹縣政府消防局統計，去年7歲以下幼兒共有15件因異物梗塞意外而求救，但全數均未救回，上月發生2歲幼兒吃葡萄導致梗塞死亡，新竹縣政府消防局立即拍攝哈姆立克法影片，引發數十萬點閱率，期望能提升家長急救觀念。

新竹縣政府祕書長陳季媛、消防局長孫福佑也出席課程開幕式，陳季媛表示，孩子長大後才告知年幼時曾噎到，讓她感嘆撫養小孩成人不易。孫福佑也表示，此課程開放報名不到3小時即秒殺，5月也預計再開熱痙攣相關課程。

陳思融醫師表示，為了避免嬰幼兒意外，1歲以下不趴睡、吃東西不要到處亂跑、安全坐椅使用到4歲、5歲才可吃堅果、6歲以下不獨處，還有窗簾繩、桌巾都收起來，藥品、清潔劑、危險物品務必鎖好，以免發生意外，她幽默的提醒「小孩絕對是危險人物」，讓上課家長會心一笑。

高級救護技術員、資深教官李均祈等7名資深教官團，安排成人、孩童、幼兒CPR及哈姆立克法教學，並讓參與的家長實際操作，也提醒家長們在意外發生當下，務必先電話撥打119求救，若有異物梗塞，也可重複哈姆立克直到異物排除，或是倒下改以CPR繼續急救，把握黃金救援時間。

此次課程約有20名家長參與，光明義消救護分隊也出動12名隊員擔任臨時托育「保母」，分隊長林惠玲笑說，這是分隊接過最特別的勤務，由於隊員平均年齡約38歲，不是剛為人父母，就是已在抱孫，育兒經驗一把罩。

光明救護義消分隊共有38人，過去一天3天協勤光明分隊、也支援竹北消防分隊晚班，但因疫情因素暫停協勤，林惠玲說，此次協助托育，隊員也熱情響應，平日白天也有12人到場，讓家長可以專心上急救課程。

不少家長也認為課程值得，醫師講解專業，透過實際操作，更能了解急救程序、技巧，以備不時之需。

(中時 )