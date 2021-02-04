新竹縣尖石鄉上月發生2起幼兒異物梗塞意外，一件意外身亡，一件幸運救回，為了提升家長對於嬰幼兒的急救技巧，新竹縣政府消防局2月4日於光明消防分隊開課，邀請東元綜合醫院急診科醫師簡振宇、中國醫藥大學新竹分院小兒科主任陳思融，以及消防局救護教官團，講解急救須知、操作CPR及哈姆立克法。
新竹縣政府消防局統計，去年7歲以下幼兒共有15件因異物梗塞意外而求救，但全數均未救回，上月發生2歲幼兒吃葡萄導致梗塞死亡，新竹縣政府消防局立即拍攝哈姆立克法影片，引發數十萬點閱率，期望能提升家長急救觀念。
新竹縣政府祕書長陳季媛、消防局長孫福佑也出席課程開幕式，陳季媛表示，孩子長大後才告知年幼時曾噎到，讓她感嘆撫養小孩成人不易。孫福佑也表示，此課程開放報名不到3小時即秒殺，5月也預計再開熱痙攣相關課程。
陳思融醫師表示，為了避免嬰幼兒意外，1歲以下不趴睡、吃東西不要到處亂跑、安全坐椅使用到4歲、5歲才可吃堅果、6歲以下不獨處，還有窗簾繩、桌巾都收起來，藥品、清潔劑、危險物品務必鎖好，以免發生意外，她幽默的提醒「小孩絕對是危險人物」，讓上課家長會心一笑。
高級救護技術員、資深教官李均祈等7名資深教官團，安排成人、孩童、幼兒CPR及哈姆立克法教學，並讓參與的家長實際操作，也提醒家長們在意外發生當下，務必先電話撥打119求救，若有異物梗塞，也可重複哈姆立克直到異物排除，或是倒下改以CPR繼續急救，把握黃金救援時間。
此次課程約有20名家長參與，光明義消救護分隊也出動12名隊員擔任臨時托育「保母」，分隊長林惠玲笑說，這是分隊接過最特別的勤務，由於隊員平均年齡約38歲，不是剛為人父母，就是已在抱孫，育兒經驗一把罩。
光明救護義消分隊共有38人，過去一天3天協勤光明分隊、也支援竹北消防分隊晚班，但因疫情因素暫停協勤，林惠玲說，此次協助托育，隊員也熱情響應，平日白天也有12人到場，讓家長可以專心上急救課程。
不少家長也認為課程值得，醫師講解專業，透過實際操作，更能了解急救程序、技巧，以備不時之需。
(中時 )
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