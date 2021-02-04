疫情波及阻卻人流及資金流，加上房地合一稅對外國人高稅率及洗錢防制的規範下，真外資、僑外資在台買房熱度不再，去年外國人取得國內不動產僅1,221棟，年減9.6%，且為房地合一稅實施逐年成長以來的首度衰退，六都中僅有台中市成長18.3%，其餘五都均衰退2至29%。

根據內政部最新統計，自2016年外國人在台取得不動產創下了985棟的低點後，隨著國內房市的回溫，也跟著逐年回升，2019年更達到1,350棟，不到去年則下滑至1,221棟。取得土地面積部分，去年約30萬坪，雖較2019年增加3%，不過仍遠不如2017、2018年約43萬坪的水準。

住商不動產企研室經理徐佳馨分析，近一年多來國際間交易深受疫情影響，即使台幣走強、海外資金回流、台商大舉返台，但在房地合一對外國持有人的高稅率與洗錢防制等資金規範下，交易狀況不如預期。不過國內防疫有成，經濟成長穩健，仍有不少知名外商表達投資台灣意願，商用不動產仍具吸引外資布局的條件。

以各縣市分布來看，外國人取得建物最多的仍在雙北市，台北市、新北市分別278棟、255棟，雙北市合計即占全台的44％；外國人取得土地面積最大的縣市為屏東縣約9.4萬坪，光屏東縣即占了全台的三成以上。

徐佳馨表示，台北市為政經樞紐，許多跨國企業總部、研發中心都設立於台北市，對無論是真外資或是僑外資而言，都是保值首選，相較於外國人在不少都會區取得建物衰退，外國人台中在土地與建物取得上均呈現正成長，顯示這波台商鮭魚返鄉潮，許多台商以僑外資回台置產，帶動台中外國人不動產交易的交易成長。

(工商 )