2020疫情年瑞士鐘表出口聯合會公佈全年出口額達169.84億瑞士法郎，較2019年減21.8%，其中中國貢獻最大首度打敗美國、香港居全球之冠，銷售額近24億瑞郎、市占近15%，年增長高達20%，而稱霸多年的香港近三年陸續被美國、中國打趴，2020銷售繼續衰退達36.9%，南 韓亦因疫情衝擊亦有36.6%衰幅，而台灣相對受創持穩，衰退幅度約9.9%。

而根據鐘表業者指出，高價位腕表在去年因瑞士表展相繼取消，透過線上發表無法傳達新品意象，而使得買表主力仍集中在眾人所知的陀飛輪等表款，加上歐洲疫情嚴峻，停廠停工導致出貨時間遞延，都是瑞士表出口創近25年最低點主因。

且因為疫情邊境管制無法出國，靠中國觀光客受惠的歐洲市場銷售全打趴，包括德國、法國、義大利、西班牙等衰退幅度均在三成以上，而英國也超二成衰退，包括Richemont、SWATCH、LVMH等三大鐘表集團對2021年景氣預測均是保守以待，主要是疫情仍緊張，即使全球搶疫苗，但鎖國、封城仍持續不斷，變數太大，有機會解除邊境管制只能望向2022年。

國內獨立製表師鐘表代理商葳鑠國際則對2021年「保守」，主要是瑞士表展仍持續取消改線上，沒有實體參展觀展活動訂單差一半以上，加上邊境管制，台灣雖非鎖國但幾近鎖國，大家生活持續受影響也會干擾到過往收藏鐘表習慣，儘管股市房市精品都好，但鐘表市場仍以高價好、中低價不好收場，葳鑠去年旗下獨立製表師表款最後12月衝出佳績，挹注全年持平，達到預期目標，雖然沒有賺錢但還是照發年終獎金。

(工商 )