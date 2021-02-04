美國22歲男子迪梅奧（Joe Dimeo）因火燒車全身重度燒傷80%險些喪命，在經過近24小時全臉、雙手同步移植手術後，他如今重獲新生，成為全球首位同步進行換臉、雙手移植手術成功的患者。

美國22歲男子迪梅奧（Joe Dimeo）因火燒車全身重度燒傷80%險先喪命，在經過將近24小時全臉、雙手移植手術後，他如今重獲新生，他也是全球首位同步進行換臉、雙手移植手術成功的患者。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2018年7月，當時還是20歲青年的迪梅奧在紐澤西州出車禍，他駕駛的車子翻覆後起火，路過民眾在汽車爆炸前將迪梅奧從駕駛座上拖出來，讓他幸運逃過死劫，不過迪梅奧全身仍有80%燒傷，他的眼瞼、耳朵、雙手都被燒掉了，他在醫院昏迷了3個月才甦醒，臉上、頸部、甚至眼睛上都有嚴重燒傷疤痕。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）醫療團隊於2020年8月為迪梅奧進行全臉及雙手的同部移植手術，捐贈者來自同一位大體，手術過程歷時約23小時，出動80名來自6個手術團隊的醫護人員參與，並且動用2間手術室同步進行。

在第一間手術室中，醫護人員小心翼翼地取下即將死亡的捐贈者的臉部、手部組織，並且植入3D列印假體。

在第二間手術室中，醫護人員精準切除迪梅奧的雙手及臉部，換上捐贈者的組織。手臂部分，醫護人員切除了迪梅奧的橈骨、尺骨、大量肌腱、肌肉、靜脈及神經組織，準備為他接上新的上肢，主治醫生羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）指出，他們必須換上21條肌腱、3條主要神經、5條大血管、2塊主要骨骼，每一個組織都必須標記記號，以確保正確組合。

迪梅奧（Joe Dimeo）進行換臉、雙手同步移植手術前後對照。左圖為手術前，右圖為手術後。（圖／路透社）

臉部部分，醫護人員先在迪梅奧的下巴放上幾塊小骨板，幫助貼合新臉，並且將捐贈者的鼻梁移植到他的臉上，之後再將神經、血管系統接合起來，讓血液流通、流經組織，最後一步則是將皮膚縫合，這個大工程手術才算完成。

不過醫療團隊仍不敢掉以輕心，迪梅奧後續在加護病房住了45天、轉進普通病房觀察2個月，確保沒有排斥或感染，紐約大學朗格尼醫學中心團隊昨日才正式宣布手術成功。

事實上，先前已經有2例同步進行換臉、手部移植手術的案例，但最終都失敗，因此迪梅奧的手術成功對醫學界來說具有重大意義。

現在迪梅奧開始重新適應自己的新臉，學習睜開眼瞼、移動雙手、甚至是微笑，他表示想要向全世界分享自己的故事，給予人們希望。

主治醫師羅德里格斯讚賞迪梅奧有一籮筐適合進行手術的優點，包括身體健康、年輕、強壯、熱愛運動、有健康的飲食習慣，不過最重要的是他是至今見過「最積極」的患者，並且內心充滿希望。迪梅奧表示，「沒有不積極或是不做手術的藉口」，他說現在雙手的感覺還沒到位，他必須不斷練習，「隧道的盡頭永遠有道光」，「你永遠不能放棄。」

(中時新聞網)