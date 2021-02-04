春節連假將至，對新北市交通將是嚴峻考驗，為鼓勵與慰勞新北警察局對交通工作辛勞與付出，交通部陳政務次長彥伯、謝參事銘鴻、黃視察元貞等人，於2月3日蒞臨該局慰勉並頒發春節加菜金35萬元，警察局長黃宗仁指示由最辛苦的交通大隊長鄭永裕代表受頒。

黃宗仁表示，新北市無論人口數機動車輛數均為全國最多，交通環境、秩序維持，挑戰也是全國最高，在109年交通事故死亡人數計129件131人，較108年同期(161人)比較，減少30人，防制成效卓著。

交通部陳政務次長彥伯、謝參事銘鴻、黃視察元貞等人，於2月3日蒞臨該局慰勉並頒發春節加菜金35萬元。（新北交大提供）

尤其在去(109)年及前(108)年該局連續榮獲交通部院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」交通執法單項成績第1名，努力獲得長官肯定，今年將致力於路口安全執法，以維護機車、行人及高齡者安全為目標，減少因路口違規造成之交通事故，以保護道路弱勢族群。

次長除轉達部長慰勞之意外，也期勉新北警察局在防疫規定下完成春節連假之各項交通疏導工作，使民眾都能平安過個好年。

(中時 )