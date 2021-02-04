大溪溪洲旅遊服務區3日下午卻發生8歲楊姓女童掉落園區水池內，緊急送醫救治仍宣告死亡。當時女童與10歲哥哥在沒有大人陪伴之下獨自前往遊玩，哥哥發現妹妹掉落水池，趕緊跑回家告訴大人，家屬緊急報案並通知消防隊前往救援，仍來不及挽救小女童生命。

大溪警方表示，意外發生在3日下午3點50分，小兄妹就住在溪洲旅遊服務區附近，疑似因為放寒假無聊，在沒有大人陪伴下獨自出門遊玩，兩人跑到溪州服務區觀景橋附近玩耍，小女童卻意外跌落水池，哥哥發現時本來想要救她卻無能為力，只能哭著跑回家尋求大人協助。

家屬緊急報案並通知消防分隊前往救援，小女童被救起時已無呼吸心跳，緊急送往國軍總醫院搶救，仍在晚間6時許宣告死亡，家屬得知噩耗傷心不已，自責沒有好好看顧好小孩才發生如此意外。

桃園市政府觀光旅遊局表示，關於溪洲旅遊服務區女童溺水意外，立即派員至派出所及醫院了解原委並表達慰問之意。觀光旅遊局呼籲，該園區尚未開放，出入口皆有柵欄並設有警示牌，平時上班時間現場會有觀旅局人員巡查設備，另有協請轄區派出所巡邏，該區面積廣達9.5公頃，尚未開放營運前，請勿進入園區內。目前事發經過正由警方進行調查，也將全力協助家屬處理後續相關事宜。

(中時 )