影響高雄政壇相當長遠的前高雄縣長林淵源，去年初以96歲高齡往生，為紀念這位一生充滿德行風範，為後人敬仰的政治人物，由老縣長林淵源三個兒子合編的「總統府資政林淵源先生追思錄」今日正式出版，書中披露不少政壇祕辛。

53年前，林淵源曾任高雄縣第六丶七屆縣長，去年元月以96歲嵩齡往生。他生前是高雄縣白派派主，曾擔任旗山農校校長13年、高雄縣長9年多丶14年半的省府委員及一屆的不分區國大代表，當時是反凍省大將。

林淵源在13年前，曾出版的「風骨一林淵源八十談往」，封面「風骨」二字，由當年的立法院長王金平親書毛筆字，字體崚嶒，13年後的「總統府資政林淵源先生追思錄」，也是由自稱如師如父亦如友的王金平恭書封面，字體工整，可見二人交情之深厚，王金平也特別感念老縣長一生提攜後進的情感。

林老縣長三位兒子林啓堂丶林啓明、林啓清，3人在這本書上具銜的謝函中指出：長官丶故舊丶部屬的惠賜鴻文，睹文思人，益感意篤情深，冥陽咸感。

追思錄分成相片及文字二部分，文字分別由家屬、長官、故舊丶部舊共收錄22篇，作者包括宋楚瑜、王金平丶關中丶黃啓川丶侯彩鳳丶吳光訓、趙良燕丶王耀德丶蕭漢俊丶尹章中、卓政防、陸淑美丶王耀裕丶吳春富、陳堅強丶邱于軒、張碧玲、黃榮盛等人。

書中內容有若干尚未解密的政壇秘辛，編者認為從這些感性的文字中，可以由不同的面向去瞭解一位地方派主的不同德行風範，似陽煦春風，益增孺慕追思之情。

(中時 )