罷捷投票日2月6日登場，不少勞工不了解自身權益。高市勞工局特別製作圖表讓勞工秒懂。勞工局指出，公職人員選舉罷免投票日是勞基法明定的「指定應放假日」，指的是投票當日午前0時至午後12時的連續24小時，為保障當天具投票權的勞工可以行使參政權，當天原屬工作日的勞工應依法放假，且工資照給，如果必須上班，當日薪資計算方式如下：

一、投票日原屬工作日：雇主加倍給出勤時段工資

勞雇雙方約定110年2月6日當天出勤8小時，其中勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主必須額外加給6小時的「加班費」。

舉例來說，一名正職上班族的月薪為3萬6000元，換算成日薪為1200元、平日每小時工資額為150元，當日如果投票完之後再返回工作6小時，雇主需要另外支付900元的「加班費」（150×6=900元）。

如果平常上班的班別是跨日班，或是下午4時以後才上班，只要投票日當天屬於勞工的工作日，意即投票日的午前0時至午後12時的連續24小時間有出勤，雇主都必須就勞工該段期間出勤時數給予加倍工資。

二、投票日原屬休息日：依現行休息日出勤加給規定計算

如果投票日本來就是休息日，勞雇雙方約定上班，則依勞工加班時數，依休息日之標準給予加班費。

例如勞工先自行找時間完成投票，再依約定於休息日加班6小時，那麼6小時的加給方式為前2小時給1又1／3倍，後4小時則給1又2／3倍工資。同樣以月薪3萬6000元的上班族為例，同樣加班6小時，計算方式則變成平日每小時工資額150元 ×（4／3倍×2小時＋5／3倍×4小時），總共的「加班費」為1400元。

勞工局長李煥熏表示，所謂放假「一日」指的是午前零時至午後12時的連續24小時，由於選舉假的目的，是讓具投票權之勞工可以免除出勤義務去行使投票權，性質與一般國定假日不同，因此投票日不可以和其他工作日對調放假。

如果雇主有聘僱部分工時的勞工，且具該次投票權的公民，也要注意應讓這些勞工能取得一樣的權利。如果雇主沒有依法讓勞工休假，可處2萬元至100萬元的罰鍰。

如果讓勞工出勤，卻沒有依規定發給休息日加班費或加倍工資，則可能違反勞基法第24條或第39條規定，同樣也是會面臨2萬元至100萬元的罰鍰。

因此，若有相關出勤管理或工資給付等勞動條件的問題，歡迎上勞工局「小勞男孩向前行」粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／laborboy.kcg／）詢問。

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