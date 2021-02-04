豐興1月營收27.49億 年增75.06％ 17:192021/02/04 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興(2015)1月合併營收為27.49億元、年增75.06％。豐興表示，主要是今年1月份工作天數較長，出貨量也較多，不像去年1月份遇到農曆過年。 台翰1月營收1.76億元 年增8.36％ 新光鋼1月合併營收12.67億 年增90.14％ (工商 ) #豐興 #月營收 #合併營收 #工作天 #數較 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健椿1月營收大爆發 年增379.48％ 11:112021/02/04 財經 宏普1月營收萎縮74％ 單月為4620萬元 11:412021/02/04 財經 淡季不淡！海悅1月營收3.3億元 年增高達94.7％ 15:462021/02/04 房市新訊 《汽車股》吉茂1月營收年增36％ 創同期新高 08:012021/02/04 財經 《電子通路》聯強1月營收年增42％ Q1續旺 17:222021/02/04 財經 耕興1月營收3.34億元 創史上新高 09:202021/02/04 財經 《電腦設備》達方1月營收 月減3.69％、年增5成 17:392021/02/04 財經 勤凱1月營收年增66.81％ 連五個月創歷史新高 09:102021/02/04 財經 《其他股》建案銷售成績佳 海悅1月營收同期新高 07:442021/02/04 財經 《鋼鐵股》世豐1月營收登次高 年增9成 15:572021/02/04 財經 《鋼鐵股》新光鋼1月營收年增9成 Q1看旺 11:082021/02/04 財經 財經熱門新聞 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 被7％配息沖昏 散戶搶爆00882 內行人1句警告 - 財經 美股強彈700點竟是死貓跳？ 專家揭後頭驚人跌勢 - 財經 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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