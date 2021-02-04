豐興(2015)1月合併營收為27.49億元、年增75.06％。豐興表示，主要是今年1月份工作天數較長，出貨量也較多，不像去年1月份遇到農曆過年。

台翰1月營收1.76億元 年增8.36％
新光鋼1月合併營收12.67億 年增90.14％

(工商 )

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