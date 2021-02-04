台積電南科擴廠，供應鏈廠辦建案增加，已帶動國內混凝土需求大爆發；國產建材實業（2504）總經理吳志仁4日指出，已取得台積電7成以上混凝土供應訂單，加上房地產開工率提升，1月出貨量可達60萬立方米上下，衝同期高峰，第一季營收也可望改寫同期記錄。

除了台積電南科廠，國產建材也是台達電、日月光投控、國巨等半導體、電子科技廠的混凝土供應商，受惠半導體、電子業景氣向上，有助廠辦混凝土出貨持續成長。加上今年北中南危老都更、房地產建案開工數量比去年成數增加，國產指出，2021年全年訂單無虞。

受惠台商回流，科技廠辦建案增加；4千億前瞻計畫建設預算成長；房地產銷售率提升，國產建材2020年國內預拌混凝土的出貨量達655-665萬立方米，已創歷史新高。

市場指出，目前國產建材在手訂單約750-800萬立方米，且每月都還接下新的訂單，加上價格穩定，預計除了2月過年連假影響，其餘無淡季，第一季將年增2位數，全年則可望改寫新高。

對於未來一、二年國內預拌混凝土市場的景氣，國產建材審慎樂觀；國產指出，以政府公布的台商回流投資金額數千億元，光是檯面上市櫃企業廠辦、房地產建案，對預拌混凝土的需求，1、2年內就高達上千萬立方米，而這還不包括地方型建商的推案、危老都更等市場需求。

除出貨量增加；基於產能大幅擴充不易下，國產建材指出，將持續以「擇優出貨」的策略、也就是選擇一些毛利較高的案源接單。

依國產建材2020年第三季財報顯示，營業毛利率達18.2％，是近幾十年來高點；在擇優出貨下，法人預估，國產2021年的出貨量將可呈小幅度成長，但獲利能力則可望在毛利提升下，持續有2位數的增加。

至於國產建材南港廠開發進度，吳志仁指出，目前建照已送件，預計，最晚4、5月可拿到建照。

(工商 )