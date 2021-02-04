◎育兒津貼加碼 婦團憂私幼價格上揚

行政院今天召開記者會宣布育兒津貼將從2022年加碼至每月5000元，但與此同時公立、非營利幼兒園、準公幼的收費卻僅降低1500元，婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉表示，目前多數的預算仍放在準公幼的補助上，但應回歸「公共化幼兒園」的推廣，才能有效催生。

◎找醫師男友陪睡 居檢女送集中所隔離

台中市南屯區一名20多歲年輕女子，1月26日自大陸返台，居家檢疫期間竟讓男友睡兩夜，昨遭中巿府重罰20萬，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，開罰部分由地方政府處理，但該名女子30已被送進集中檢疫所，並提醒居家檢疫、隔離是嚴肅的事，「不要拿自己健康開玩笑」。

◎尪戀上人妻 正宮偷裝GPS 反挨告

彰化縣已婚江姓男子與卻屢傳外遇風流韻事，正宮為掌控其行蹤，去年4月間偷偷在江男車上加裝GPS衛星定位追蹤器；江男發現後憤怒提告，彰化地院法官近日審結，認定江妻犯《刑法》「妨害秘密罪」之竊錄他人非公開活動罪，判處拘役參拾日，可易科罰金，仍可上訴。

◎侷限空間職災頻傳 職安署嚴查重罰

近期侷限空間職災頻傳，今年1月在高雄市就發生2起職災，造成3死4傷，職安署已要求各勞檢機構應「勤查重罰」類似工作場所，每年也規劃局限空間勞檢不低於5000場，如果違反職安法令將處6萬至30萬元罰鍰，導致勞工死亡將移送法辦，最重可處3年以下有期徒刑。

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(中時新聞網)