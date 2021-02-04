美國國會的紓困計畫進度，投資人對全球經濟復甦的期望，以及義大利政局趨向穩內，讓歐股周一開始連三漲。然亞洲股市周四收黑，以及獲利了結的壓力，歐股周四早盤持平。

周四泛歐Stoxx 600指數漲1.10點或+0.27%，為408.37點。德國、法國、英國股市皆有0.49%至0.65%的漲幅。義大利富時MIB指數回檔修正，跌0.2%。

對民主黨人推動拜登政府1.9兆美元的紓困計畫，雖然沒有共和黨人支持，市場仍感到有信心；美國財長葉倫也敦促國會，表示必須通過大型紓困案，對地方政府提供支援。

英國將在下周五主持G7財長會議，討論疫情過後全球復甦計畫。

拜耳大漲5.5%。該德國化工大廠為解決旗下孟山都的除草劑致癌法律訴訟爭議，以20億美元敲定和解協議，該和解協議仍需美法院同意。

德意志銀行小漲後開始下跌。得益於投資銀行部門的強勁表現，該德國最大銀行去年報出扭轉虧損，出現小幅獲利，優於市場預期。

(時報資訊)