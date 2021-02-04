群電(6412)佈局智慧樓宇及雲端智能產品邁向收割期，去年雲端智能產品占比近40%，今年在智慧樓宇等營收高成長下，今年雲端智能產品占比有機會突破40%，為因應客戶訂單需求，除吳江新廠產能於今年正式加入量產，泰國廠也將在今年中動土，預計2023年完工啟用。

群電站穩NB電源供應器全球第一後，近幾年鎖定雲端智能應用開發新產品，包括：伺服器電源、智慧家庭電源及智慧樓宇等，受惠於宅經濟及零接觸商機，去年雲端智能應用產品營收已接近40%，由於全球新冠肺炎疫情持續延燒，且智慧樓宇營收穩定成長，群電預估，今年雲端智能應用產品營收有機會兩位數成長，占公司營收比重可望突破40%。

為因應客戶訂單需求，群電吳江新廠於去年下半年開始投產，吳江新廠現有12條電源產線，22條變壓器產線，總產能約增加15%，預計在本季全數開出，若加計重慶廠12條電源線及15條變壓線，兩個廠區共有24條電源產線及37條變壓器產線，且產線自動化比例高達80%，有助於提升群電獲利能力。

在泰國廠部分，群電泰國新廠預計今年中動土，預計2023年完工啟用。

受惠於NB及遊戲機需求強勁，群電1月合併營收36.2億元，月增24.9%，年增48.2%，創下單月歷史新高；在產能及需求增加下，群電預估，第1季合併營收年增率有機會達30%以上，群電也將透過產品組合的優化，力抗匯率波動所帶來的不利因素，今年營收及獲利可望再戰新高。

(時報資訊)