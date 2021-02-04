聯強(2347)自行結算2021年元月份合併營收為310億元，較去年同期成長42%。

依產品別，1月資訊產品的營收為169億元，年增21%，佔總營收的比重為55%；通訊產品的營收為16億元，年增18%，佔總營收的比重為5%；消費性電子產品的營收為31億元，年增40%，佔總營收的比重為10%；IC元件營收為94億元，較去年同期大幅增加122%，佔總營收的比重為30%。

展望今年第一季，由於市場買氣依然熱絡，再加上去年第四季因產品缺貨而未能滿足的需求將遞延到本季，聯強先前即預期第一季將延續去年第四季的熱度，將會有優於預期的好表現。

聯強於2020年在第四季全力衝刺、突破千億元大關的帶動下，全年營收逆轉向上，回復成長。去年合併營收3,343億元，若排除匯率影響，較2019年成長1%。展望2021年，聯強定調今年主軸為「躍進」，將挑戰新高。

(時報資訊)