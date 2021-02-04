成人產業對大部分人來說，既神秘又充滿好奇，尤其是AV男優、女優的工作內容，光從影片來看，讓許多人好羨慕，不過實際上真的如大家所看到那樣嗎？一名AV女優經紀人透露，男優面試過程不容易，大約有8成男性，在初試時就會被淘汰。

女優坦言「成人世界」不好做 曝鏡頭下不為人知秘辛

台灣「SWAG」崛起，多次因為拍片過程太誇張，而登上媒體版面，像是拍攝主題直接複製台北捷運車廂，甚至傳出花錢抖內女主播，就可以完成性交易。一名AV女優經紀人Kenny，在網路節目上分享拍攝AV幕後故事，Kenny表示，想要當AV男優，重點並非「性能力」。

Kenny說最重要的其實是「恥力要夠高」，因為拍攝過程，在場一定有10幾名以上工作人員，男優必須在多人觀看的壓力下，脫光與女優嘿咻，Kenny透露至少8成台灣男性，會禁不住壓力軟掉，除非性慾極強、或是癖好特殊，不然要成為男優真的不簡單。

而女優辛苦的地方，就是沒有前戲「直接來」，畢竟拍攝並不會照性愛順序來，有些經紀人會幫忙準備潤滑液，若是沒有，女優就得忍痛完成。至於有不少人想靠這行業賺錢，Kenny則建議，雖然收入不錯，但目前市場飽和，入行想一脫成名不容易，尤其影片一定會到處傳，影響個人生活，想進入AV界一定要深思熟慮。

(中時新聞網)