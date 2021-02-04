農曆年節將近，基隆及北海岸、東北角地區總是大塞車，為防範春遊車潮，交通部公路總局第一區養護工程處表示，民眾若想往南走，可以利用台1線作為國道的替代道路，從台64線八里新店線接台61線，一路往南即可直達新竹市。

今年春節長達7天連續假期，交通部公路總局第一區養護工程處4日舉行春節疏運記者會時指出，許多民眾除了返鄉團圓外，還會安排旅遊行程，依往年經驗，車流並無明顯方向性，其中基隆、北海岸及東北角地區預估每日皆有返鄉及旅遊車潮。

第一區養護工程處指出，每日上午10點至晚餐時間，台2線金山萬里路段、基隆市安樂區基金路段、東北角鼻頭、福隆路段，以及台2丙線源遠路至東碇路間等，為主要交通要道，皆是以往常出現的的交通「熱點」，呼籲用路人可以提早規畫返鄉出遊的時間與路線，並盡量利用鐵路及客運等大眾運輸工具。

第一區養護工程處表示，快速公路台61線可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等觀光遊憩景點，因此，春節期間居住在基隆及周邊地區的民眾，若欲往返桃園及新竹縣市，可以利用台61線作為國道的替代道路，從台64線八里新店線，接台61線一路往南，即可直達新竹市。

此外，北部地區往返宜蘭若遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道替代路線，第一區養護工程處說，台2丙線設置多處CMS電子看板，告知用路人即時路況，並視車流量協調警察單位加強疏導交通、調整號誌時制。

(中時 )