疫情成數位轉型催化動能，旅遊電商KKday今（4）日宣布導入蘋果App Clips（輕巧App)技術，是繼漢堡王與券券、ChargeSPOT、家樂福、中國信託銀行等單位後採用此技術的業者，也是大中華地區首家採用此技術的旅遊業者。今日KKday也與台北捷運公司旗下三大場館同步推出相關活動，使用者不需要下載KKday app，只需要透過iPhone感應該場館的專屬App Clip Code，就可以啟用輕巧App技術，透過Apple Pay付款後，所購得的票券即可存入iPhone中的錢包（wallet）中儲存，一條龍串接完整服務，優化在地旅遊體驗！

KKday營銷長黃昭瑛今日分享，疫情對旅遊業者衝擊明顯，帶走了不少，但卻也讓團隊有更多時間可以與夥伴一起思考疫後的新樣貌。今日KKday攜手蘋果、Visa、台北捷運公司等夥伴推出的，正是多方團隊歷時約四個月的開發與討論時間而生的創新服務。

會中黃昭瑛特別感謝蘋果App Clips開發團隊的傾力相助，能對於KKday以及台灣在地化需求完整理解並予以協助，雙方團隊克服時差、語言、開發能力等挑戰，在本次合作下結出美好的果實。她也對於台北捷運公司以及旗下三大場館的全力支持致謝，雙方本次活動所導入的輕巧app海報多達1000面，在場館電梯、捷運車廂、台北捷運旗下三大場館以及所屬停車場中皆能看見，將不同屬性的消費者（觀光、親子等）幾乎在旅遊的全程中，透過自在的透過無接觸NFC感應技術啟動的App Clips服務，體驗全新的旅遊體驗。最後，她更感謝Visa對於創新應用的支持，因為在5/31前Apple Pay支付KKday購買北捷旗下三大場館票券，每次都折50元。

iPhone感應KKday App Clip Code的示意圖。（KKday提供／黃慧雯台北傳真）

本次KKday導入App Clips服務，將適用於北捷旗下三大場館，分別是兒童新樂園、貓空纜車、台北小巨蛋冰上樂園。消費者透過iPhone 7以上搭載iOS 14以上的手機，即可直接使用NFC感應App Clips Code背後所埋的NFC感應標籤（也可使用手機內建相機來掃描），在不需要下載KKday app的前提下，就可以購買上述三大場館的票券。5/31前，以綁定Visa卡的Apple Pay結帳的話，每筆都可折扣50元。購買後的票券可以存放在Apple Wallet中，可以輕鬆找尋得到！整個購票過程中不僅不需要掏出錢包，全程都是無接觸服務，KKday指出這將翻新用戶的體驗，在疫情下也更為安全、安心。

值得一提的是，今天也是蘋果專門為App Clips設計的專屬QR Code「App Clip Code」首次在台亮相。黃昭瑛分享，消費者對於QR Code的印象都是四方形的樣式，而本次與蘋果的合作，選擇以圓形的App Clip Code形式呈現，KKday也是受到蘋果主動邀請下的嘗試。KKday雖然有點擔憂消費者對於圓形App Clip Code初期難以理解，但是也從合作過程中瞭解到蘋果對於美感的堅持，也有另一層面的學習。而針對App Clip Code採用全新的形式，蘋果方面指出這是為了提供額外的辨識度，讓消費者明瞭到App Clip Code不僅可以使用相機掃描辨識，更可以使用NFC感應的方式啟用的緣故！

除了在KKday App Clips服務將在北捷旗下三大場館帶入第一波應用後，KKday也將在推行此服務開始（2/5）推行之後，到活動5月底結束的時間點維持，更進一步了解到不同使用者族群對於服務的接受度，並且在過程中持續優化相關技術。待過程中收集到足夠多的數據，能輔以判斷，未來推廣到其他線下旅遊點將不是難事！KKday方面承諾未來將相關服務拓展到其他旅遊景點，在2021年持續轉化旅客的在地旅遊體驗。

(科技)