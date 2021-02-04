運達投顧分析師洪任浚表示，台股在農曆年前最後兩個交易日，震盪幅度仍大，且成交量維持量縮，對股市而言，量縮是非常好的整理格局，代表即便沒有買盤、賣壓也不是太大。法人早在上周便開始調節持股，反而上周才是外資賣壓最重的時候；而投信亦連續兩天近乎沒有進出，法人提前休假、等待年後補量，才有明確方向。

部分市場投資人都擔心農曆年期間，歐美市場會是否會出現震盪風險。不過，去年3月的新冠疫情，造成股市大幅回檔。通常遇到大利空，股市隔年才會出現真正的大行情。尤其金融體系表現相對穩健，不只未受疫情衝擊，還能夠維持穩定獲利發現金。全球歷經這麼大的經濟衰退，現在才剛自谷底反彈，若過度悲觀反而是最大風險。歐美已開始施打疫苗，預估今年全球疫情就會出現降溫，此外，美國政府也準備再提紓困。

個股方面，本周納入投資組合的台積電，高階半導體需求強勁，股價沿月線走高，趨勢不變。

台積電產能爆滿，建廠計畫亦在順利進行中，其中三奈米更是台積電大幅成長之關鍵時刻，預期三奈米的新產能，將帶動台積電全年獲利達三個股本。因此，目前600元左右的價位並不算太貴，在台積電的帶領下，台股仍有向上挑戰空間。此外，部分中小型股亦可留意，包括上下游供應鏈的晶圓測試、探針卡、封裝測試等，均會隨著台積電的製程報酬率提升，短線的量縮回檔都是買點，而非賣點。

(工商 )