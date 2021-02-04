一輛大貨車今（4日）下午4時許，行經國道3號南下12公里處，疑因不明原因突然翻覆。（葉書宏翻攝）
一輛大貨車今（4日）下午4時許，行經國道3號南下12公里處，疑因不明原因突然翻覆。（葉書宏翻攝）

一輛大貨車今（4日）下午4時許，行經國道3號南下12公里新台五路出口匝道路段，疑因不明原因突然翻覆，大貨車占據2車位，造成國道3號南下、汐止南港出口處回堵，所幸駕駛自行脫困無須送醫，國道警察已在現場處理，呼籲用路人提早改道避開壅塞，詳細車禍原因待進一步釐清。

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(中時 )

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