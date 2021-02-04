國3大貨車翻覆 南下汐止南港出口處車潮回堵 17:362021/02/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛大貨車今（4日）下午4時許，行經國道3號南下12公里處，疑因不明原因突然翻覆。（葉書宏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛大貨車今（4日）下午4時許，行經國道3號南下12公里處，疑因不明原因突然翻覆。（葉書宏翻攝） 一輛大貨車今（4日）下午4時許，行經國道3號南下12公里新台五路出口匝道路段，疑因不明原因突然翻覆，大貨車占據2車位，造成國道3號南下、汐止南港出口處回堵，所幸駕駛自行脫困無須送醫，國道警察已在現場處理，呼籲用路人提早改道避開壅塞，詳細車禍原因待進一步釐清。 疑視線死角 女駕小貨車遭迴轉車碰撞翻覆 轎車國道大林段自撞翻覆 女駕駛卡在車內爆頭亡1死3傷 (中時 ) #大貨車 #國道3號 #翻覆 #汐止 #南港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉市公有路邊停車格 除夕到初四免費 04:102021/02/04 地方新聞 台中營建春安檢查 開出114萬元罰單 04:102021/02/04 地方新聞 娛樂船翻覆查獲逾30億安毒 20公斤從屏東漂流至萬里 12:382021/02/04 社會 熱門股－國揚 業績看旺價量齊揚 04:102021/02/04 證券．權證 交通標語印上口罩 員警防疫值勤免交談 16:022021/02/04 社會 樹林警攜手義交 春節15日加強治安、交通巡邏 10:552021/02/04 寶島 海大境外生迎新年 開心領紅包 11:282021/02/04 寶島 出遊返鄉憂塞車？春節24處易塞路段懶人包一次看 16:012021/02/04 生活 寺廟老街活動全取消 商家哀號 04:102021/02/04 地方新聞 大貨車防捲入裝置 洪孟楷要求交通部速提改善方案 10:212021/02/04 政治 瞄準印尼越南市場 貿協組紡織機械線上團 04:102021/02/04 產業．科技 社會熱門新聞 兒跌斷手強索麥當勞7060萬 消防夫妻檔獅子大開口下場曝光 - 社會 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 下班遇老虎驚恐對視30秒影片瘋傳 陸女嚇：好害怕 - 社會 想成為SWAG男主角好難 AV經紀人曝：8成台男初試被刷掉 - 社會 殯儀館替罹癌亡妻辦婚禮 深情男惹哭眾人 1年後丈母娘竟喊告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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