原PO將整起事件分享到臉書社團。(圖擷取自爆廢1公社)

台灣最美的風景是人！一名人妻日前對發票時發現中獎，不過糊塗的老公將發票弄丟，她心想應該在路上被人隨手撿走了，便沒把這件事放在心上，豈料，不久後收到一封信，上頭寫著老公的名字，當原PO拆開時發現是先前弄丟的發票，原來是有善心人士照著發票背面的地址寄回來，讓她相當驚喜，神展開的結局也讓網友大讚社會充滿溫暖。

原PO日前在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，先前她對發票時發現中了200元，背面的領獎資料都填寫好了，沒想到最後被老公弄丟，「想說應該會被撿走之類的，就沒把這件事放心上了！」沒想到不久後家中突然收到一封信，是從中和寄來，收件人又是老公名字，當下令她感到相當納悶。

沒想到打開後發現是先前弄丟的發票，這名善心人士照著背面的領獎資料，寄回原地址，雖然中獎金額只有200元，還是讓原PO感到又驚又喜，當下超級感動，「雖然我不知道您是誰，但是真的很謝謝您，好心人」。

雖然中獎金額不大，但是這名善心人士願意撥空花時間，還自掏腰包花了郵票錢，將發票寄回失主家，這份善心不只讓結局神展開，更讓大批網友讚賞，「好溫暖喔」、「遇到好心人，真幸運」、「哇靠太好心了吧！」、「真難得一見的好心人 一定有好報」、「真難得一見的好心人，一定有好報」。

(中時新聞網)