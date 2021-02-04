台灣最美的風景是人！一名人妻日前對發票時發現中獎，不過糊塗的老公將發票弄丟，她心想應該在路上被人隨手撿走了，便沒把這件事放在心上，豈料，不久後收到一封信，上頭寫著老公的名字，當原PO拆開時發現是先前弄丟的發票，原來是有善心人士照著發票背面的地址寄回來，讓她相當驚喜，神展開的結局也讓網友大讚社會充滿溫暖。
原PO日前在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，先前她對發票時發現中了200元，背面的領獎資料都填寫好了，沒想到最後被老公弄丟，「想說應該會被撿走之類的，就沒把這件事放心上了！」沒想到不久後家中突然收到一封信，是從中和寄來，收件人又是老公名字，當下令她感到相當納悶。
沒想到打開後發現是先前弄丟的發票，這名善心人士照著背面的領獎資料，寄回原地址，雖然中獎金額只有200元，還是讓原PO感到又驚又喜，當下超級感動，「雖然我不知道您是誰，但是真的很謝謝您，好心人」。
雖然中獎金額不大，但是這名善心人士願意撥空花時間，還自掏腰包花了郵票錢，將發票寄回失主家，這份善心不只讓結局神展開，更讓大批網友讚賞，「好溫暖喔」、「遇到好心人，真幸運」、「哇靠太好心了吧！」、「真難得一見的好心人 一定有好報」、「真難得一見的好心人，一定有好報」。
文章來源：爆廢1公社
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。