淡海國小工程跳票延宕，圖為目前校地情形（淡海國小正式啟航臉書／戴上容新北傳真）

淡水區淡海新市鎮發展日益成熟，新北市2018年宣布將於新市二路設置耗資7億6千萬、約7千坪設立淡海國小，建照日前已核定，原預計明年8月招生，地方卻爆出統包營造商與下包商不合等種種傳言；工務局證實，去年底接獲檢舉，查證後發現統包廠商違法，目前已重啟計畫，預計6月底前重新招標。

工務局副局長祝惠美表示，淡海新市鎮人口越來越多，附近學校幾乎滿額，教育局委託新工處，在淡水新市二路與崁頂三路啟動淡海國小興建計畫，規畫42間教室，納入公托、幼兒園、樂齡照顧等多元服務建設，預計可招收1200名學童，去年透過採購評選機制徵得統包廠商，原訂在今年1月開工，2022年8月分階段完工。

祝惠美說明，未料市府去年11月時接獲檢舉，檢舉指出統包廠商評選時，所提出的參與國外建案實績證明書不實，違反政府採購法，經市府比對評選資料及查證結果後確有此事，故依政府採購法規定，終止與統包廠商合約，任何標案都須遵守法律都是基本原則。

據知情人士透露，淡海國小負責統包的營造公司，疑和承包商條件談不攏，雙方鬧得不可開交，還經由立法委員余天協商，最後談判破局，下包商進而檢舉營造商中某人員的證照與申請時資料資格不符，最後兩敗俱傷，淡海國小工程因而得重新招標。

新工處表示，針對統包廠商違反政府採購法案情，已與政風、法制、採購等相關單位討論，呼籲各投標廠商勿以身試法，目前已重啟計畫，預計今年上半年前重新招標完成，如招標順利將於2022年開工、2023年開始招生，2024年完工。

新北市議員陳偉杰表示，先前他已收到消息，淡海國小工程因廠商內部瑕疵，無法在原先預定的111學年度招生，政策跳票將影響許多新市鎮家長的安排，也影響學生就近入學權益，他已要求教育局、工務局新工處應儘速向民眾說明，重新訂出時程，避免再發生工程延宕問題。

(中時 )