全球車用晶片爆出大缺貨，許多國家向台灣求救。最新消息指出，日本第一家專注設計車用5奈米晶片的企業索思未來（Socionext）首次公開設計車用5奈米晶片開發計畫，並將交給台積電代工。

《日經中文網》報導，由富士通和松下（Panasonic）事業部門晶片拆分出來成立的公司--Socionext將成為第一家專注設計車用5奈米晶片的日企，預計該公司設計出來的晶片將與台積電合作。

報導指出，Socionext專門從事SoC（System-on-Chip）晶片系統設計開發，而這種人工智慧必須用5奈米晶片系統才能執行，是用於電動車、先進駕駛輔助系統及自駕系統必須的半導體。

目前在全球車用晶片普遍不足的背景下，主要集中在28奈米到40奈米這個階層，Socionext瞄準自動駕駛等市場的擴大，力爭在尖端領域捲土重來。預計Socionext設計的5奈米車用晶片組樣品，最快可在明年開始供貨。

(中時新聞網)