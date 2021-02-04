立捷國際企業有限公司負責人洪郁翔與長期滯留海外的姑姑洪春燕，成立多家貿易公司，實際從事兩岸間的地下匯兌，5年間匯兌金額達新台幣17億元，台北地檢署檢察官陳立儒4日指揮調查局航業調查處兵分4路搜索台北市和平東路協行貿易等公司，並將洪郁翔及財務馮貞蓁、大額提領款項人員范翔宇約談到案，晚間移送北檢複訊。

檢調獲報，洪郁翔與姑姑洪春燕分別是「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」之實際或登記負責人。

洪春燕姑侄明知除法律另有規定者外，非銀行業者，未經主管機關核准，不得辦理新台幣與外幣間的匯兌業務，竟從2014年1月起到2019年12月間，共同想匯差的不法利益，以開設物流公司為掩護，在大陸設立營運據點，以洪春燕、洪郁翔的銀行帳戶，及「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」之銀行帳戶，從事台灣與大陸間相互的地下匯兌，而從事兩岸非法匯兌業務，估計地下匯兌金額約新台幣17億元。

檢調執行搜索後，將洪郁翔等3人約談到案，同時積極追捕洪春燕到案，全案朝違反《銀行法》偵辦。

(中時 )