LINE 從2011年推出行動通訊軟體以來，以「拉近你我的距離」為使命，開發並優化旗下多元服務，於今年正式邁入10週年，為了感謝用戶支持，今（4）日宣布將攜手2021澎湖國際海上花火節，於4月22日起至6月28日止，正式啟動第一波歡慶10週年活動！

LINE不僅攜手2021澎湖國際海上花火節，啟動第一波歡慶10週年活動。澎湖花火節也首次獨家聯名合作LINE FRIENDS，風靡全球的熊大、兔兔和經典角色們都將現身澎湖夜空，精彩綻放主題煙火和無人機科技燈光秀，預計將引發今年春季的澎湖旅遊熱潮！此外，暢玩澎湖之餘也不忘響應環保，LINE與澎湖縣政府也將策劃「奉茶行動」和「袋走一公斤」行動，邀請全民一起守護澎湖美麗的海灣環境，以生態永續的精神為未來的澎湖花火節鋪更長久的路。

澎湖國際海上花火節今年正式邁入第19屆，是全台歷時最久並最指標性的觀光活動之一，迷人的海灣風景搭配絢爛煙火，每年都能吸引數十萬的遊客前往共襄盛舉。為了提供遊客更豐富多元的旅遊體驗，LINE十週年與澎湖國際海上花火節攜手合作，以「2021澎湖國際海上花火節－LINE十週年精彩綻放」為主題，獨家聯名合作LINE FRIENDS經典明星角色，於4月22日起至6月28日止，打造一年一度的盛大慶典！

LINE攜手2021澎湖國際海上花火節，歡慶10週年正式起跑。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

2021澎湖國際海上花火節最讓人引頸期盼的，莫過於夜晚的煙火秀！訂於4月22日至6月28日期間的每周一、周四，在澎湖馬公觀音亭熱鬧施放，同時還有七美（5月8日）、望安（6月28日）、吉貝（6月5日）等三個離島場次，前往的民眾千萬別錯過。今年獨家聯名的LINE FRIENDS明星角色，包括熊大、兔兔和莎莉等經典角色也將在特定日期現身夜空，化身造型煙火精彩綻放。此外，近幾年興起的無人機科技燈光秀也將加入LINE FRIENDS元素，與絢麗的煙火相互襯托，為澎湖夜空創造絕美的視覺饗宴。

暢玩澎湖花火節之餘也不忘響應環保，LINE 與澎湖縣政府合作「奉茶行動」和「袋走一公斤」行動，保護在地環境。鼓勵澎湖商家一同加入「奉茶行動」，民眾可透過LINE熱點服務找到合作店家，只要自備環保杯，就可於合作商家中免費取得茶水，減少瓶裝水與垃圾量，更鼓勵民眾可在社群上打卡hashtag「＃奉茶行動」，分享這環境友善的美好計畫給更多民眾。此外，LINE亦發起「袋走一公斤」行動，倡導遊客離島時自行帶走一公斤的垃圾，並在社群上hashtag 「#垃圾不落地」，邀請全民一起守護澎湖美麗的海灣環境，減輕環境負擔，以生態永續的精神為離島觀光鋪更長久的路。

本次活動因應新冠肺炎疫情，將視疫情控制情形，依政府相關規定彈性調整活動規劃。上述LINE FRIENDS主題限定煙火施放日期暫定為4月22日（開幕日）、4月26日（莎莉生日）、5月10日（母親節）、5月20日（網路情人節）、6月10日、6月14日（端午節）、6月21日（LINE品牌日）、6月28日（閉幕日），主辦單位保有更改施放日期之權益，並將因新冠肺炎疫情控制情形，依政府相關規定彈性調整活動規劃，最新變動與活動結果可依據澎湖國際海上花火節粉絲專頁與官方網站為準。

(科技)