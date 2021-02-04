崇友實業（4506）4日公布1月營收4.66億元、年增49.74%，國內房市推案熱度處於高峰，帶動新梯、汰舊換新業務訂單認列，帶動營收成長，崇友指出，今年建商推案動能仍強、台商回流動動商辦案源，第一季大型新梯訂單包括台中水湳健康學園有機會完工認列，有助於維整體營運成長動能。

崇友1月在汐止中興路廠辦大樓、基隆新豐街集合住宅社區、板橋華江重劃區高速梯大樓等大型新梯，及台北松德路高速梯汰舊換新訂單完工認列進補，旗下維保事業隨著每年新梯保固期滿後，有超過八成新梯轉入維保服務，穩定挹注業績，新梯、汰舊換新業務隨著目前在手訂單暢旺，以及主要客戶認列進度加速，推升整體營運表現持續向上。

崇友表示，國內資金充裕、低利環境，帶動建商推案信心與規模，也加大建商加速建案推出進度，提供潛在電梯訂單成長的環境，尤其建商為提高新推建案附加價值，除針對電梯技術品質、運行妥善率、即時良好維保服務等需求，更加重電梯品牌知名度的重視，目前崇友整體在手新梯訂單創歷史新高，達55億元水準。

崇友表示，今年在建商推案以及企業興建廠辦需求仍強勁下，第一季大型新梯訂單包括台中水湳健康學園有機會完成訂單完工認列，此外，汰舊換新業務望保持雙位數成長動能，加上維修保養業務每年穩定創造整體營運成長挹注，三大業務可望帶動崇友業績再成長。

(工商 )