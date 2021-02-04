金管會宣布，由於街口電支辦理資金貸與相關作業有缺失，未確實執行內控，依法開罰新台幣180萬元，並停止街口支付董事長胡亦嘉執行董事職務1年。

去年9月金管會決議命令街口投信解除胡亦嘉在街口投信董事職務，如今連街口支付董事也遭停職。

金融監督管理委員會今天公布對街口支付裁罰案，由於街口電支辦理資金貸與關係人作業有缺失，顯示公司未確實執行內控。

金管會表示，依電子支付機構管理條例規定，對街口電支開罰新台幣180萬元，並停止街口董

(中央社)