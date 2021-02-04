街口支付遭罰180萬 金管會：董事長胡亦嘉停職1年 17:462021/02/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 由於街口電支辦理資金貸與相關作業有缺失，金管會對街口開罰180萬元，並停止街口支付董事長胡亦嘉執行董事職務1年。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會宣布，由於街口電支辦理資金貸與相關作業有缺失，未確實執行內控，依法開罰新台幣180萬元，並停止街口支付董事長胡亦嘉執行董事職務1年。 去年9月金管會決議命令街口投信解除胡亦嘉在街口投信董事職務，如今連街口支付董事也遭停職。 金融監督管理委員會今天公布對街口支付裁罰案，由於街口電支辦理資金貸與關係人作業有缺失，顯示公司未確實執行內控。 金管會表示，依電子支付機構管理條例規定，對街口電支開罰新台幣180萬元，並停止街口董 消防局員工恐嚇麥當勞7060萬未遂 夫妻遭判1年2月 台資回流 股市上喊2萬點 (中央社) #街口 #支付 #董事 #執行 #街口支付 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》業績「疫」外強 PayPal盤後勁揚5.53％ 12:332021/02/04 財經 防疫挺部桃 千如電機捐百萬 04:102021/02/04 產業特刊 《基金》創新聖地3勢力 美股錢力足 16:312021/02/04 財經 《金融》證券期貨商業務內控缺失 8家共挨罰396萬元 07:442021/02/04 財經 視察市場 柯文哲：過去編預算太注重硬體 10:412021/02/04 生活 日勝生火力全開 拿下館前路國泰世華都更案 14:452021/02/04 財經 台中房仲剛離職5天 見女投資客上門詐騙購屋金、投資款152萬元 16:572021/02/04 社會 寶雅大年初一福袋抽Audi汽車 力拚來客增1-2成 16:512021/02/04 生活 華視虧損連連 翁柏宗不管！NCC護航 中嘉只能含淚接受 04:102021/02/04 政治要聞 交保金差2000萬 張綱維獄中過年 04:102021/02/04 社會新聞 華為「搶註」小公主姚安娜商標 任正非罕見4字道歉 11:332021/02/04 財經 財經熱門新聞 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 被7％配息沖昏 散戶搶爆00882 內行人1句警告 - 財經 美股強彈700點竟是死貓跳？ 專家揭後頭驚人跌勢 - 財經 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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