縣府相關局處前往朴子市場以大聲公宣導防疫觀念，並舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁今4日率領縣府相關局處前往朴子市場以大聲公宣導防疫觀念。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情仍未趨緩，因應春節人口返鄉將南北流動，嘉義縣長翁章梁今4日率領縣府相關局處前往朴子市場以大聲公宣導防疫觀念，並舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查。

針對年節食品稽查，翁章梁責成消保官及政風、檢驗與稽查人員共同組成聯合稽查小組，另衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心特派員共同參與，今在現場進行年節應節食品簡易檢查，同時設攤宣導，教育民眾，如何選購年節安全食品，同步宣導防疫措施。

現場年節食品簡易檢查品項，包含豆干、麵腸、貢丸、筍干、酸菜、油豆腐、菜脯等產品（檢測項目：過氧化氫、二氧化硫、二甲（乙）基黃、甲醛），另全縣各鄉鎮同步擴大查核新制散裝食品標示，稽查範圍包括未具商業或公司登記販售散裝生鮮、冷藏、冷凍、脫水、乾燥、碾碎、研磨、簡單切割花生、紅豆等20項農畜禽產品業者，皆應標示「原產地（國）」。

此外，查核包裝、散裝食品及直接供應飲食場所所供應豬肉及豬可食部位原料食品原產地標示，如未依規定標示，可處新台幣3萬元以上，300萬元以下罰鍰，違反食品添加物規格及其使用範圍、限量規定，可處新台幣3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

針對抽驗品項，包含豬肉檢測乙型受體素計14件，檢測結果均在准許範圍內，符合規定，令應節食品檢測計24件，22件符合規定，其中2件麵腸檢測過氧化氫呈現陽性反應，已予以抽驗進行定量檢驗，倘不符合規定，將依法辦理，另查核年節食品及公告新制散裝食品標示計1238件，皆符合規定。

(中時 )