緬甸軍方在星期一發動政變，抓捕翁山蘇姬與民選民政府領導群，引發公民的不滿，現在軍政府直接封鎖了臉書(Facebook)的訪問權。

美聯社報導，臉書在緬甸相當受歡迎，網友會在臉書上串連、發佈行動公告，最近有許多抗議的活動，大多數是非暴力的，即使如此，軍政府仍覺得芒刺在背。

網友表示，星期三深夜就出現臉書難以登入的情況，到了早上，網路服務公司證實，他們收到政府通信部門的命令，要他們暫時封鎖臉書。比如挪威電信(Telenor ASA)的緬甸分部表示將會執行，儘管也知道這有侵犯人權。

緬甸醫療人員表示，不會為軍政府服務，舉起代表反抗的三指致敬，這是電影「饑餓遊戲」當中的情節，在泰國的抗議活動中被發揚光大。(圖/路透社)

臉書發言人表示：「我們敦促緬甸當局能收回命令，恢復我們用戶的使用臉書的權利，因為用戶們有權能夠與家人和朋友交流，並獲取重要信息。」

在星期一的政變之後，緬甸出現一系列的公民抗命運動，首先發動的是醫護人員，他們宣布「不會為軍政府工作」，這頗有影響力，畢竟在新冠病毒大流行期間，醫護人員是最重要的。

在星期三晚間，仰光居民進行「噪音抗議」，人們在夜晚中敲打鍋碗瓢盆，或是鳴喇叭，這正是在臉書上串連的活動。

緬甸民眾發動「噪音抗議」，敲打家中的鍋表達不滿。(圖/路透社)

目前在緬甸的社交媒體上正流傳一首歌「 Kabar Makyay Bu」（意為「我們對此不滿直到世界末日），這是翻唱自堪薩斯合唱團，在1977年發表的「風中之塵」(Dust in the wind ) 。

Kabar Makyay Bu

Dust in the wind (風中之塵) - Kansas(堪薩斯合唱團)

翁山蘇姬在星期三被警方起訴「非法持有無線電對講機」(據信是她的安全保鏢所用的)，目前被羈押到至少2月15日，該罪名可被判處3年徒刑。至於總統溫敏(Win Myint)會另案指控。

(中時新聞網)