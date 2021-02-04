副總統賴清德在擔任行政院長期間喊出「派遣歸零」，但許多的事業單位並未全部轉為正職的臨時人力進用，多數改採「承攬」，近期再傳出有醫院承攬的傳送勞工續聘爭議，派遣工會呼籲，不如直接聘僱解決爭議。

在榮總擔任8年傳送人員的郭小姐表示，去年11月時，公司交給她2份文件，其中一份是意向調查書，用來調查她續留的意願，另一份是自願離職書，但繳交時遭拒絕，主管提及「沒有連同自願離職書一起繳交就不收意向書」，導致一定要簽署自願離職才能有工作。

台灣勞動派遣產業工會專員吳昭儒表示，除了郭小姐外，還有200多名該公司的員工也要簽下自願離職，而現行公部門以人力員額不夠、但有常態性人力缺口，應該直接聘用才能解決問題。

吳昭儒提及，原本聘用的環保公司甚至還有苛扣薪資，也向台北市勞動局檢舉。派遣工會呼籲，基於派遣、勞務委外工作的特殊性，勞動部應保障派遣、委外勞工在更換廠商之際的工作權，避免不肖廠商利用制度漏洞侵害勞工權益。

(中時 )