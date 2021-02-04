《雨中戲臺》導演王榮裕（右）表示，他要演的角色志成，原本是由金馬影帝吳朋奉飾演，但他在去年離世，為此，會在舞台上留一盞燈給他，永遠懷念老友。（台灣戲曲中心提供）

戲外是母女，到了舞台上變母子，春美歌仔戲劇團團長郭春美與女兒孫凱琳，同台演出描述母子和解的舞台劇《雨中戲臺》，同時回望早年歌仔戲演員台下的悲苦辛酸。郭春美表示，平常演歌仔戲演小生習慣了，恢復「女兒身」登場，變得很不習慣，「戲裡有向別人撒嬌的橋段，讓我不知該如何表現，但轉念一想，我本來就是女人呀，把這個特質拿出來就好。」

郭春美表示，在戲裡她需要不斷轉換身分，有時是舞台上的歌仔戲演員，有時是一名母親，「我是傳統戲曲出身的演員，一個晚上變換好幾套造型，就像吃滿漢大餐一樣，很豐富，更是一大挑戰。」

《雨中戲臺》由紀蔚然擔任編劇，故事描述女主角月鳳是受人喜愛的歌仔戲小生演員，在戲班老闆安排下，半推半就嫁給一名無所事事的男人，男人多次入獄，她只得拋下一雙兒女，另外追尋自己的人生，但卻造成兒女心中的陰影。郭春美正是飾演月鳳一角，孫凱琳則是是演她的兒子「志成」，而老年版的志成，則是由導演王榮裕飾演。

孫凱琳表示，她自小跟著媽媽郭春美在戲班成長，見過形形色色的人，要詮釋劇中會忤逆媽媽的兒子志成，有很多參考例子，「我的個性很活潑，這種屌而啷噹的角色，和我原本開朗的性格，比較一致。」

孫凱琳說，在舞台上和媽媽對戲是特別的經驗，而她在戲外，則是和媽媽無話不談，她舉例，現在左手臂上的刺青，一開始媽媽並不同意她刺，「我認為一直和媽媽溝通，等她真的認同，點頭答應了才去刺。」

郭春美表示，這部作品表現一名女性在生活壓迫下，如何堅持走自己的路，「舊時代的戲班生活非常辛苦，有各種交際應酬，人情世故和人情冷暖，左手賺了錢，右手又花掉，一種無法翻轉的感覺。」

值得一提的是，故事原型是來自王榮裕的家庭故事，他表示，演自己故事，頗有近鄉情怯之感，原本這角色是由金馬影帝吳朋奉飾演，但他在去年離世，「這角色最後還是回到我手中，我會在舞台上留一盞燈，送給老友朋奉。」

(中時 )