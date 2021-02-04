有「台南信義區」之稱的平實營區，4日進行第一期都更招商案簽約，南市府共取得180戶社會住宅，未來可提供1到3房型的全齡住屋，預計明年動工、2024年完工，供市民入住。台南市長黃偉哲昨日表示，以往社會住宅選址都較為偏僻，但市府爭取到堪稱「蛋黃區中的蛋黃區」平實營區，盼提供位處精華地段的社宅，讓市民朋友使用。

未來社宅興建地點為平實營區第一期基地平實段2、3、5、6地號基地，位於小東路、後甲二路、平實二街及憲兵隊所形成的住宅區及商業區素地，土地面積約為2.8公頃，鄰近榮民醫院、國賓影城、南紡購物中心及大灣交流道等，同時兼具交通運輸、公共設施、生活機能等，具有打造東台南副都心的潛力，甚至還有「台南信義區」之稱。

黃偉哲稱，此為台南市首件營改土地更新案，透過都市更新容積獎勵，取得約180戶社會住宅，提供1到3房型。黃稱，住宅全採通用設計，強化區內無障礙設施，部分樓層也配置無障礙住宅，適合全齡居住，預估可為市庫節省公帑支出約20億元經費，同時還降低青年、弱勢族群居住負擔。

都發局長莊德樑則說，未來社會住宅為獨棟設計，將配置每戶1個汽車位及1.2個機車位，同時還將申請綠建築銀級獎勵。而至於這將近2.8公頃的基地，則預計串連商業帶和綠帶，規畫透天店住及多棟15到24層的大樓，提供近1200個住宅單位，全部預計2027年開發完成並交屋。

國城建設總裁洪平森指出，該案由國城建設和府都建設合作，目前初步規畫10餘棟、千餘戶住宅，其中，社會住宅，將出租給經濟相對弱勢的年輕族群。洪平森還說，由於基地具有2.8公頃，因此足夠興建獨棟的社宅，未來這也將成為公私協力的典範。

今日簽約儀式，由黃偉哲代表與招商得標的國城建設董事長蔡麗環簽約，包括地主國防部軍備局、財政部國有財產署、國城建設總裁洪平森等人也都一同見證。黃偉哲表示，感謝國產署協助促進土地活化利用，讓台南市府在中央、地方與民間企業的合作案中，創造三贏局面。

(中時 )