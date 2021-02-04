台灣編舞家鄭宗龍入選英國羅德里奇出版社所出版的《五十位當代編舞家》第三版，是全書中唯一一位台灣編舞家，與舞蹈大師威廉．佛賽（William Forsythe）、阿喀朗．汗（Akram Khan）、迪米特里．帕派約安努（Dimitris Papaioannou）齊名。

《五十位當代編舞家》第一版於1999年出版，往後約每隔10年重新再版，是一本且權威的舞蹈指南。書中介紹當代編舞家的生活和作品，並認為現今舞蹈創作的多元化，反映編舞家對生活環境，個人藝術信仰，以及社會政治議題。雲門舞集創辦人林懷民入選第二版，是該系列首位入選的台灣編舞家。

《五十位當代編舞家》第三版在2020年出版，收錄的舞蹈家有多位台灣觀眾並不陌生，如前年才來台的阿喀朗．汗，2011年為台北藝術節策劃《與佛賽同步》新媒體藝術展的威廉．佛賽等。鄭宗龍現在為雲門舞集藝術總監。

北藝大舞蹈學院碩博班總召集人陳雅萍，受《五十位當代編舞家》第三版編輯喬．巴特沃斯（Jo Butterworth）邀約，撰寫鄭宗龍專文。她認為鄭宗龍是這一代台灣舞蹈藝術家中的傑出典範，他精通多種舞蹈風格，並積極在作品中尋求具有文化獨特性的藝術創新價值。

陳雅萍剖析鄭宗龍早年為雲門2創作的《變》和《牆》，舞者在《變》中的肢體緊扣著極簡音樂的節奏和旋律，從點頭、抽動肩膀或膝蓋等小型姿態，演變成獨立的肢體運動，最後到全身連動，舞者也自獨舞，雙人舞，到群舞的疊加，暗示情感的對抗。《牆》則透過空間及動作配置轉換，讓抽象的編舞展現心理內涵的不同層次。

2011年，鄭宗龍自雲南旅歸後的作品《在路上》是個轉戾點，這個作品編排來自各種文化和傳統的音樂與動作語言。就像旅行者心理的鏡子，反映出記憶裡旅途中的所見所聞，並和自身熟悉的事物混雜在一起。《在路上》擴展了鄭宗龍對肢體語彙的認知，重新審視了自己成長的世界，也讓他獲得西班牙MASDANZA大獎和2012年台新藝術獎。

此外，成長於萬華街頭的鄭宗龍，熟悉庶民文化和各行各業。記憶裡的景象、色彩、故事和聲音都成為他創作的重要靈感來源。如2015年為雲門2編創的《來》便是一個里程碑。鄭宗龍在《來》中讓舞者更往下蹲，藉由骨盆大幅度的擺動和旋轉，讓人聯想台灣宗教儀式中的陣頭形象，民間祭儀裡會聽到的鈴聲與唱誦鳴叫更加深舞作氛圍。2016年，廣為人知的《十三聲》則結合更豐富的聲音與意象，將這一系列推展到極致。

(中時 )