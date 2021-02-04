農曆春節前是婆婆媽媽們最忙碌的日子，大掃除洗洗刷刷，還要提著採購回來的大包小包、料理年夜飯大餐，除了累得腰酸背痛，雙手也常感疼痛、乾燥。不過除了過度使用造成雙手傷害之外，如果手部關節感覺腫脹疼痛，最好盡速就醫，不要輕忽以為休息就會好，反而延誤了6個月的黃金治療期。

恩主公醫院風濕免疫科主任郭孝齡醫師表示，近日1名60多歲婦女因雙手手指關節變形，還會不時感到僵硬、痠痛來就診，原本以為得了類風濕性關節炎，但經過醫師詳細診斷後，確診是手指的骨關節炎作怪，也就是俗稱的退化性關節炎。

恩主公醫院風濕免疫科主任郭孝齡醫師提醒，若需長時間靠手指大量活動的工作者，平時保養可以泡熱水、塗抹乳液加以按摩，保養關節。(圖/恩主公醫院提供)

由於退化性關節炎通常是慢慢產生，常見的症狀為手指關節腫脹，特別是在第一掌指的關節會感到微痛，初期症狀不明顯，但在天氣濕冷或移動關節時會特別疼痛。郭孝齡醫師強調，退化性關節炎好發於50至60歲的女性，主要原因是遺傳、退化及重複動作，導致關節磨損、發炎。

●藥物僅能緩解無法治癒 退化性關節炎患者須注意生活方式

郭醫師表示，目前治療退化性關節炎主要以支援療法，像是口服止痛藥、非類固醇消炎藥、局部塗抹的藥膏等藥物，用以控制疼痛及發炎腫脹，但沒有藥物能夠治癒這種疾病。郭孝齡醫師建議，退化性關節炎患者平時可以常泡熱水、塗抹乳液按摩雙手，幫助減緩關節變形的速度。

●與類風溼性關節炎難分辨 就醫確診掌握黃金治療期

由於退化性關節炎的症狀與類風濕性關節炎症狀相似，但兩者的致病機轉不同。類風濕性關節炎是自體免疫系統主動去攻擊關節組織，造成發炎反應，使人發燒、貧血、體重下降等全身性症狀。

郭醫師也提到簡單分辨退化性關節炎與類風溼性關節炎的方法，像是類風濕性關節炎典型症狀是對稱型的關節發炎，伴有紅腫熱痛等反應，特別在晨間起床時關節出現僵硬情形超過1小時，好發於青、中年女性，台灣女性的好發率則是男性的3~4倍，危險因子包含抽菸、高齡、生活環境或習慣不佳等。

不論是哪一種類型的關節炎，只要發現手指關節有腫脹的情況，都不要輕忽。郭孝齡醫師提醒，諮詢醫師及抽血檢查都有利診斷，早期發現早期治療，若拖到關節變形再治療，恐怕事倍功半，一輩子的行動力都會大受影響。

(中時新聞網)