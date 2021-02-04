工業電腦廠振樺電(8114)宣布引進電腦品牌大廠華碩(2357)，釋出旗下子公司瑞傳3成股權。財務長顏佳怡表示，透過策略結盟可扮演華碩智聯網（AIoT）技術出海口、取得更多大型客戶新訂單，且在研發及共同採購亦更具優勢，雙方互補綜效可期。

振樺電去年營運受新冠肺炎明顯衝擊，隨著部分客戶遞延訂單回流，今年POS及KIOSK業務可望重返正常水準，配合瑞傳結盟華碩取得代工訂單帶動下可望穩健成長，公司對今年營運審慎樂觀。

原先專精發展POS品牌的振樺電，2016年8月中斥資1.05億美元收購美國線上線下（O2O）自助服務平台龍頭KIOSK，2017年7月中再斥資46億元收購工業電腦廠瑞傳，結合3方業務打造O2O物聯網平台，目標成為全球O2O解決方案領導品牌。

振樺電此次攜手華碩策略結盟，以15億元釋出全資子公司瑞傳3成股權及2席董事，共同打造工業物聯研製中心，加速實現智聯網（AIoT）產業進化及應用升級。華碩評估1年後以8.25億元再取得15％股權，將持股增至45％，長期規畫推動瑞傳重返資本市場。

振樺電財務長顏佳怡表示，瑞傳併入振樺電後每年營收均有雙位數成長，毛利率提升6個百分點，並穩健發放股利，營運體質大幅提升。去年雖受新冠肺炎疫情影響，但影響程度相對較輕，此次希望透過策略結盟華碩，加快瑞傳的營運成長發展。

顏佳怡表示，此次股權交易預計本季完成，雖然對瑞傳持股比例降至7成，將減少對振樺電今年獲利貢獻約2～3千萬元，但華碩初步會將目前的AIoT伺服器訂單外包交由瑞傳代工生產，對瑞傳營運增添成長動能，長期看好與華碩合作效益可望帶來更多貢獻。

顏佳怡指出，瑞傳過去專案比重達8成、與客戶密切合作多年，除可扮演華碩AIoT技術重要出海口，藉由華碩亦有望取得更多大型客戶新訂單，雙方結盟的研發能量及零組件採購亦更具優勢，預期綜效將自明年起發酵，目標使瑞傳成為「工業電腦的台積電」。

振樺電因新冠肺炎疫情衝擊POS及KIOSK業務的生產及訂單出貨，2020年自結合併營收80.89億元、年減16.99％，仍創歷史第3高。前三季歸屬母公司稅後淨利0.8億元、年減78.21％，每股盈餘（EPS）1.08元，雙創同期新低。

顏佳怡表示，隨著市場逐步調適邁入後疫情時代的新常態，客戶對訂單進度及展望逐漸轉趨明確，POS及KIOSK業務去年第四季起已看到部分客戶遞延訂單回流，預期今年POS及KIOSK業務可望重返正常水準。

而瑞傳的工業電腦業務去年受衝擊程度相對較輕，預期今年在結盟華碩取得AIoT伺服器及工控訂單帶動下，今年可望維持穩健成長。法人看好瑞傳今年營收可望繳出雙位數成長，達60～65億元。

(時報資訊)