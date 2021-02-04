公視賀歲喜劇《白日夢外送王》首映記者會 左起演員禾浩辰、孔令元、卜學亮對抗反派演員巫建和、曾少宗、郭源元。（公視提供）

公視賀歲喜劇《白日夢外送王》禾浩辰、孔令元、卜學亮對抗反派。（公視提供）

禾浩辰飾演外送員。（公視提供）

由禾浩辰、巫建和、卜學亮、曾少宗、孔令元、郭源元主演的公視賀歲喜劇《白日夢外送王》4日舉辦首映會，20年前參加TVBS《超級新人幫》選秀節目被挖掘、之後組成可米小子出道的曾少宗透露，當年卜學亮就是他在該節目的「導師」，時隔20年再度合作，這回戲中兩人是反目師徒關係，有回到以前的感覺，「很開心再見到亮哥，他是我生命中很重要的人，能在20年後再讓他看見自己現在的表現，是個很特別的緣分」。卜學亮則笑稱自己江湖走跳很久，表示當年「他們真的都是小孩子，沒想到一晃眼也這麼多年了」。

卜學亮與禾浩辰在《白日夢外送王》飾演父子，戲外有一對女兒的卜學亮大讚禾浩辰：「這個兒子100分！」笑說自己其實生得出這麼大的兒子但生不出這麼帥的；聊起拍攝互動，禾浩辰認為自己比較是「接受型的演員」，卜學亮則是熱情的人，「亮哥很好親近，一直在丟球給我，也讓我更勇敢營造不同的化學反應」。但禾浩辰形容卜學亮「私底下像個少年」，爆料卜怕老鼠，自己怕蟲，兩人常在片場互以懼怕動物嚇對方，他還調皮學老鼠吱吱叫聲音，弄得卜學亮全身起雞皮疙瘩。

劇中有一場禾浩辰要躲避巫建和要抓他的戲碼，禾浩辰最後使出「奧步」，以「千年殺」（拜觀音）直接戳中巫建和的屁股，弄得他唉唉叫。巫建和苦笑說：「終於知道那個是會痛的！」，還說「差點命中蛋蛋」。禾浩辰笑稱自己有刻意調整角度「不要用最尖銳的地方」出招。他說巫建和搞笑起來常讓他NG，「小巫他樣子很有趣，我最常笑場的戲都是因為他」。

《白日夢外送王》拍完幾位演員都成好友，巫建和、禾浩辰還要合買一台80萬重機，兩人笑說「沒想到我們倆看上的竟然是同一款機車，都是那種美式重機」，還已經講好車要放巫建和家，已有兩台重機的黃鐙輝也自告奮勇要「入股」，他們一度還勸誘孔令元一起加入當「分母」。

該劇殺青酒完眾人起鬨要「續攤」，靠著「微風女神」郭源元的交情一夥人進去夜店玩，巫建和自曝之前也想去信義區的夜店，但習慣穿短褲、拖鞋的他，往往被擋在門外，這竟然是他的夜店初體驗。孔令元則爆料禾浩辰在夜店人氣旺，她還要幫他擋蓄意靠近的女粉絲。

曾少宗戲中是「可愛又壞壞的反派甜點師」，他說自己原本就是悶騷的天蠍座，難得演出喜劇確實很開心。私下愛下廚的他原本較擅長料理鹹食，也開心表示這次有機會可以學會製作台式馬卡龍「牛粒」跟擠花手法。

《白日夢外送王》由電影《狂徒》導演洪子烜執導，禾浩辰以及新生代演員孔令元，加上卜學亮、巫建和、曾少宗、「微風女神」郭源元等人主演，宋芸樺、唐綺陽、林哲熹、蔡昌憲、黃鐙輝、屈中恆、「這群人」木星、樓心潼等人穿插客串。禾浩辰、卜學亮飾演受疫情影響熱炒店生意的父子檔，遇上巫建和、曾少宗、「微風女神」郭源元合組的新創公司團隊，加上「孔子第76代子孫」孔令元加入戰局，展開一場線上甜點店排名賽，洪子烜將這樣正義對抗邪惡的過程形容為「史上最不燒腦、最適合配飯的喜劇片」，將於2月11日，除夕夜晚間10點陪伴大家熱鬧過年。

該劇結合了外送、肺炎疫情與甜點比賽等社會時興話題；導演洪子烜開拍前也與演員進入外送平台公司進行田調，更訪問近20位外送員，了解其工作會遇到的困難。劇中飾演外送員的禾浩辰形容取餐過程要小心，「像劇中有送蛋糕戲，就很需要貼心、輕放去服務，以免蛋糕會被毀掉」。開拍前他還實際上路，幫經紀人外送物品，車騎到一半也遇到下雨，讓他感嘆「隔行如隔山，這是耐力與體力活」。

洪子烜設定的主演也與本身外在形象充滿反差，穩重的運動高手禾浩辰，劇中變身天真、有點駝背、語氣急促，「痛感遲緩30秒」的天真大男孩「宋達彥」；去年入圍金馬影帝的巫建和更一改過去常演出的「邊緣人」角色，成了可愛的富二代公子哥。「微風女神」郭源元劇中飾演話不多的企業家女特助「阿西」，她形容「靜得很有戲」；但外表充滿個性美的她確實將導演想要「由上往下看的高傲感」表現得淋漓盡致，更徹底執行「爸寶少爺」巫建和的指令，還被形容說「她確實就是少爺寶」，片末跟禾浩辰、孔令元的辦公室扭打戲碼，更令人難得看見她俐落的身手。

為了這場扭打戲，片中飾演酷妹Youtuber孔令元也吃足苦頭，她說「原來我屁股後面會有飛機追！」，原來導演洪子烜別出心裁地運用空拍機，拍攝她跟禾浩辰的室內脫逃動作戲。孔令元直說「我原先以為那桌下超級難爬，沒想到飛機一追，爬得可快的！」。

(中時 )