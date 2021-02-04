智伸科技近年大幅提升汽車動力及安全系統關鍵零組件營收比重策略奏效，今（4）日公布1月合併營收攀升至7.65億元，創單月營收新高，除汽車關鍵零組件出貨持續暢旺外，部分醫療零件去年12月因船運缺櫃，遞延至1月出貨，加上去年4月正式併購旭申而增加營收所致。

智伸科表示，汽車產業追求引擎效能提升、節能減碳、電動車技術發展進程，新車款導入包括缸內直噴引擎（GDI）系統、汽油高壓泵浦，以及傳動系統AT、CVT及DCT產品市場滲透率持續增加，帶動智伸科汽車關鍵零組件產品出貨暢旺，加上去年底船運缺櫃所遞延出貨的部分訂單認列貢獻，推進元月營收攀升至7.65億元，繳出月增18.14％、年增40.00％的成績單。

智伸科指出，依據拓樸產業研究所最新研究報告指出，2021年新車市場銷售會在後疫情時代逐漸復甦，預估全年銷量達8,350萬輛。其中插電混合動力車（PHEV）與純電池車（BEV）等新能源車，預估將年增40％而達340萬輛。尤其電動車龍頭大廠特斯拉車廠今年初預估，未來年交車量年成長50％速度持續增長，今年有兩間新工廠今年加入生產行列，新版Model S及Model X也預計會邁入生產階段等，可見新能源車、電動車將開始引領汽車產業新變局。智伸科作為特斯拉散熱相關零組件全球廠區獨家供應業者，又手握多款新能源車、電動車傳統系統關鍵零組件產品，智伸科有望隨著旗下零組件產品於新車滲透率提升，帶動主要客戶需求增溫，貢獻智伸科未來整體營運長期成長動能。

智伸科表示，智伸科期待船運缺櫃及全球車用晶片缺貨等問題，可在農曆年後緩解，讓醫療及汽車零組件回到正常出貨水準，幫助力智伸科2021年全年營運表現。

智伸科表示，智伸科目前汽車事業部占整體營收約六成，與主要客戶仍持續密切開發新技術升級之關鍵零組件，有助於保持未來良好訂單能見度。此外，智伸科持續致力提高產能稼動率、製程優化，進而提高產品良率，期待挹注整體毛利率及獲利表現，帶動今年整體營運成長。

(工商 )