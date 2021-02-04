今天(5日)是林書豪在紐約掀起「林來瘋」的9周年，豪哥也特別在微博上面發文，「記住你為什麼！九年前我們創造了歷史，不僅僅是我，而是我們所有人，。感謝你們的支持和推動我變得更好，感謝我的球迷追隨我的旅程！＃林來瘋＃」

回顧2012年2月5日這一天，先前毫無名氣與上場發揮空間的林書豪，卻因尼克當時傷兵累累與戰績低迷，當年尼克總教練丹托尼決定大膽啟用豪哥上場，讓他面對籃網拿25分、7助攻與5籃板，從此掀起全世界球迷為之瘋狂的林來瘋。

如今9年時間一轉眼就過去了，林書豪也從2018-19年球季跟隨暴龍奪冠之後，就沒在NBA打過球到今日，他現在選擇前往奧蘭多隔離泡泡參加NBA發展聯盟新球季賽事，期望自己能用場上實際表現，吸引NBA球隊重新願意找他。

林書豪今天也在微博貼出一段影片，且寫，「發展聯盟的安排真不錯，哈哈。期待著在這個球場上比賽，每天都在訓練，每天都盡我所能，我們的第一場比賽將在美國時間10日早上8點開始！(北京時間11日上午12點)」看來他已等不及了。

(中時 )