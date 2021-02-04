台中市工商發展投資策進會「台中市十大伴手禮」，去年12月票選出十款專屬台中的幸福記憶產品，因應農曆春節，工策會打鐵趁熱，昨日由總幹事黃于珊和電商銷售女王鐘KiKi一同於「台中市十大伴手禮」、「Koo.shopping酷樂購」臉書粉絲專頁「直播拍賣」並邀民眾留言「＋1」搶買氣，達到與消費者直接互動、社群即時分享的效果。

工策會表示，十大伴手禮票選往往是外地遊客購物、在地民眾佳節送禮的最佳選項，在農曆年前以臉書直播拍賣方式行銷，除了延續過去展銷的買氣與知名度外，直播的影片記錄還會留在網路上，發揮行銷的「長尾效應」，獲得更高的經濟效益。

黃于珊指出，由於疫情影響，全台大型展銷活動多數停辦或延期，台中市作為防疫的一份子，自然也不能置身事外。為了使伴手禮展銷順利舉辦，工策會首度嘗試在臉書直播拍賣平台推動展銷活動。昨日直播過程超過300人在兩大平台收看直播，並紛紛在直播中留言「＋1」，活動就在「好喝伴手禮就在台中」、「過年吃糕糕薪水飛高高」等抽獎口號洗版中順利行銷。

黃于珊說，主持人以「我覺得台中的特色是……」作為抽獎標語，邀請網友表達心目中的台中印象，「台中的特色是美食很多」、「台中的特色是人情味」等留言此起彼落，馬上炒熱了直播間的氣氛，產品一經介紹，不但引起熱烈討論，豐富多樣的抽獎品更讓留言爆棚，網友紛紛「tag」好友一同加入搶好康。

工策會強調，此次「台中市十大伴手禮」由歐客佬精品咖啡「世界盃烘豆大賽冠軍 X 台中新社咖啡 手沖掛耳咖啡禮盒」、丰丹嚴選本舖「沁藏冰糕-百香果冰糕」、陳允寶泉食品公司「香柚檸檬蛋糕」、豬寶妹手感烘焙坊「雪山蝸牛捲之復刻回憶山海屯」、DAY BY DAY「檳榔心布蕾蛋糕」、法布甜健康伴手禮「100％檸檬塔」、小林煎餅公司「創意煎餅」、芋樂大世界農產品公司「芋頭椰奶」、沁木手作工作室「幸福光蘊小夜燈」以及臻品植萃「新希望茶・皂種子禮盒」獲此殊榮，種類應有盡有，希望全台民眾在年前期間，踴躍購買乘載台中驕傲的伴手禮，向親友分享。

(中時 )