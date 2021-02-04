「雞排妹」鄭家純日前自爆主持尾牙性騷風波，因為公開點名台語歌王翁立友也有對她不舒服的言行，讓風波越演越烈，而輿論更是呈現兩極化，有一派力挺雞排妹勇敢發聲，但也有不少網友、甚至演藝圈友人相信翁立友不是這種人。更有網友忍不住在PTT上發文，分析雞排妹慘遭質疑的2大原因，該文章雖然在雞排祭品的加持下火速被網友推爆，但意見卻是大不同。

有網友在PTT發文，指出台灣是個兩性平權的地方，只要有女生被喊性騷擾，通常在沒釐清事實之前，大家都會先罵男方，不過雞排妹淚控翁立友性騷擾的文章竟然會被網友噓爆，代表其實大家都不相信雞排妹，接著更分析雞排妹被質疑的兩原因，其中之一就是雞排妹形象差，「除了男方形象不錯，一堆女星還幫他講話之外她自己從頭到尾形象太差也是原因，還在記者會擺飛機杯，你以為是情趣用品發表會嗎XD」。

PTT網友發文分析沒人信雞排妹的原因。(取自PTT)

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網友更點出雞排妹被質疑的另一原因，就是既然她說得出翁立友在尾牙性騷擾她，代表她連當藝人的資格都沒有，網友還舉已逝天王豬哥亮為例，「大家自己去YT找豬哥亮歌廳秀，每一集豬哥亮都在跟女星開黃腔……要是按照雞排妹的標準 要是她跟豬哥亮同場大概要被性騷擾到死了。」

那為何沒有女星抱怨過豬哥亮性騷擾？網友說原因很簡單，「因為任何在舞台上發生的事情都是做效果，任何螢幕上播放的節目都是演戲而已。舞台上既然是演戲，哪來性騷擾這種東西。」更批雞排妹自己身為藝人，連這最基本道理都不懂，難怪混了這麼久，還只能整天講炮友搏版面，「還是去賣飛機杯比較實在！」

不過該網友也沒忘了平衡說法，表示只要雞排妹敢提告翁立友，無論告不告的成，他一定發雞排請大家，要大家為了雞排支持雞排妹。該篇文章在雞排的加持下，也迅速被網友推爆，紛紛留言「推，難怪雞排妹只能靠爭議事件搏版面」、「推，舞台上的事留在舞台」、「結果演藝圈聲援男的還比較多，這女的形象太差了」、「以前秀場文化是這樣不代表大家都要接受」、「過去沒人爆性騷擾，就代表可以未經同意作這種效果？」意見兩極。另外，翁立友深陷性騷雞排妹風波，明（4日）下午2點也將親自現身說明。

(中時新聞網)