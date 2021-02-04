台東鹿野鄉二層坪浮圳農民利用休耕期栽種大量的波斯菊，三色花海吸引大批遊客前來賞花。（蔡旻妤攝）

台東鹿野鄉二層坪浮圳農民利用休耕期栽種大量的波斯菊，三色花海吸引大批遊客前來賞花。（蔡旻妤攝）

台東鹿野鄉瑞隆村農民利用稻作休耕期的農地，在二層坪浮圳栽種大量的波斯菊，紅白相間的三色花海，近期成為當地特色景點，大片花海和搭配山景，吸引大批遊客前來賞花，其中來自中部的遊客夫妻讚嘆：「這是都市沒有的自然景觀，真是太美太療癒！」

來到中央山脈和海岸山脈之間的鹿野鄉二層坪浮圳，映入眼廉的是一大片美麗的波斯菊花海，花朵粉紅嬌艷外、還有清新白色點綴其中，遊客說，置身其中會讓人忘記塵埃的煩憂，很有療癒心靈的效果。從空中俯瞰，矗立在地面上的水圳，和大片花海相互輝映，讓遊客的相機、手機鏡頭拍個不停，不斷捕捉最美的畫面。

從遠方看二層坪水圳會以為是條空中廊路，其實它是一條很有特色的浮圳，因為東邊缺水，台東水土保持局在設計時，才會以路面浮圳方式建成水道，還設計成古風建築和拱門，成為在地新興景點。

農民說，花海會持續到春節過後，連假到台東不妨到這裡走走，不只體驗這裡在地清新的空氣和環境，也能讓大家洗滌煩俗，用好心情迎接新年。

據了解，該地是農民也配合鄉公所，在春節前後調種插秧時間，栽種波斯菊，一方面做為綠肥，同時花海也能吸引大批遊客到此遊玩，由2019年開始，每逢春節連假，每天都有上萬民眾駐足，成了縱谷知名景點之一。

此外，為因應春節大量遊客潮，鹿野鄉公所也尚未耕作的稻田設為停車場，並配合防疫於該停車場總量管制，開放80輛汽車入場，並採實名制及量體溫、消毒等防疫措施。鹿野鄉長李國強表示二層坪花海不在台9線上，必須轉進東29縣道，呼籲民眾務必遵守指示停車，以避免塞車。

(中時 )